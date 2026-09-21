El partido que Newell’s ganó este domingo en cancha de Platense tuvo todo como para que la imagen final sea la de todo el grupo de jugadores abrazados en el centro del campo de juego, celebrando tres puntos que son vitales para el futuro “rojinegro”. Porque se jugó bajo una lluvia impiadosa, porque el encuentro se disputó a puertas cerradas, por el golazo de Santiago Solari, por las atajadas salvadoras de Josué Reinatti en el final. Y porque fue el primer triunfo de visitante del equipo dirigido por Frank Kudelka y porque los tres puntos le sirven a la “Lepra” para consolidarse en el grupo de ocho de la Zona A que irán a los playoffs. Por todo eso, y por mucho más, la victoria se festejó desde Vicente López hasta Rosario.
Newell’s metió un triunfazo de visitante y se ilusiona con ser protagonista
El equipo de Frank Kudelka volvió a dar una muestra clara de recuperación y venció a Platense en Vicente López, en un partido que se jugó bajo un diluvio y a puertas cerradas. Santiago Solari se redimió del penal fallado en la fecha anterior y le dio a la “Lepra” el gol de la celebrada victoria
Kudelka y sus muchachos sabían de antemano que éste era el partido ideal para pegar el primer golpe de visitante, una condición que a Newell’s le ha costado muchísimo en los últimos tiempos. Todo Newell’s se abrazaba a esa idea por el fortalecimiento que el equipo fue construyendo fecha tras fecha y porque el rival llegaba golpeado luego de una seguidilla agotadora de partidos, que culminó con la eliminación de la Copa Libertadores frente a Fluminense de Brasil.
A propósito de ese duelo copero, el conjunto “calamar” conducido por Martín Palermo debió disputar este encuentro -y también el próximo de local ante Argentinos Juniors- a puertas cerradas, por una sanción de Aprevide por los graves incidentes ocurrido en la revancha ante Fluminenese, cuando la barra de Platense intentó agredir a los jugadores visitantes.
Newell’s entendió el contexto y fue a buscar el triunfo desde el minuto uno. Fue profundo por los costados, aprovechando la velocidad de sus jugadores y el estado del campo de juego por la intensa lluvia de toda la jornada, y a los 18 minutos de esa primera etapa logró ponerse en ventaja a través de una excelente definición de Solari, que fue recortando desde la izquierda hacia el centro y fulminó al arquero Cozzani con un remate certero y bien dirigido.
De ahí en más, Newell’s se hizo fuerte atrás con el buen trabajo de los zagueros Gianetti y Carrizo, y también con el despliegue del capitán Luca Regiardo, una de las figuras del encuentro. Y tuvo chances para cerrar el partido y finalizar con tranquilidad la tarde en Vicente López, pero esta vez Matías Cóccaro estuvo errático y no pudo aprovechar las asistencias que Walter Mazzanti y de Solari.
Sobre el final del partido, y al ver que Newell’s le daba una oportunidad, Platense juntó energías y fue a buscar el empate. Y ahí surgió otra vez la enorme figura del arquero Josué Reinatti para asegurar el triunfo “leproso”. Las intervenciones del joven portero fueron fundamentales, porque sin sus atajadas en el tramo final hoy la “Lepra” estaría lamentando muchísimo no haberse quedado con los tres puntos en un trámite que se le presentó muy favorable.
“Era necesario ganar. Este equipo compite contra cualquiera y en cualquier condición. Veníamos de cinco partidos sin derrotas, pero con tres empates ante rivales difíciles. Era necesario ganar, más allá de si era de visitante o no”, resumió Frank Kudelka tras la victoria de su equipo, tan contento como tranquilo.
“El equipo sabe lo que quiere en la cancha. Ejecuta lo que nosotros le brindamos en los entrenamientos. Es homogéneo”, afirmó el DT “rojinegro”. “Estamos en un club grandísimo, no podemos mirar para otro lado con la exigencia, sabemos en qué institución estamos”, dijo luego, orientando a sus dirigidos hacia la pelea por el título en este Torneo Clausura que empieza a entrar en la etapa de definiciones.
El que también habló luego del triunfo fue el autor del gol y reciente refuerzo de la “Lepra”, Santiago Solari: “Me tocó llegar al club y ponerme rápidamente la camiseta en un clásico. Luego me tocó errar un penal en el partido pasado con Vélez y me fui muy triste. Por eso este gol y este triunfo me sirven mucho para seguir creciendo y dándole a Newell’s lo que le puedo dar”, cerró.