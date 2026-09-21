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Newell’s metió un triunfazo de visitante y se ilusiona con ser protagonista

El equipo de Frank Kudelka volvió a dar una muestra clara de recuperación y venció a Platense en Vicente López, en un partido que se jugó bajo un diluvio y a puertas cerradas. Santiago Solari se redimió del penal fallado en la fecha anterior y le dio a la “Lepra” el gol de la celebrada victoria