Newell’s tiene un anhelo muy claro: clasificar a los playoffs de este Torneo Clausura 2026, que está llegando al final de su etapa regular. Es algo que el club rosarino nunca pudo lograr desde que la AFA implementó este tipo de definición para sus campeonatos.
Newell’s pelea punto por punto su anhelado ingreso a los playoffs
La “Lepra” sigue cumpliendo con su estrategia de sumar en todas las fechas para terminar la fase regular dentro los ocho primeros de su zona. El empate del sábado en cancha de San Lorenzo, fue clave para ese objetivo
Y después de muchas temporadas con la calculadora y el celular en la mano, relojeando los promedios del descenso y la suerte de los demás en esa dura lucha, el objetivo parece estar más cerca que nunca. Pero el equipo “rojinegro” no puede relajarse, ya que no le sobra nada y su pelea es punto por punto.
Hace varias fechas que Newell’s se instaló en el lote privilegiado de los ocho primeros de la Zona A, que son los que lograrán el pase a los octavos de final del Clausura.
La estrategia de Kudelka
El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka lo logró respetando a rajatabla una estrategia minuciosa y por ahora efectiva: sumar punto por punto, fecha tras fecha, dando pasos cortos pero seguros. En ese contexto, el empate conseguido el sábado pasado en cancha de San Lorenzo, un rival directo que si le ganaba lo alcanzaba, fue clave.
A falta de dos fechas para la finalización de la fase regular y la determinación de los 16 clasificados a octavos de final del Torneo Clausura (8 por zona), Newell’s se ubica en el sexto puesto de su grupo, con 21 unidades.
En esta antepenúltima jornada del torneo, aprovechó las caídas de Gimnasia de Mendoza (el viernes ante Platense) y de Independiente (el domingo en el clásico frente a Boca), que son sus dos perseguidores inmediatos y los que cierran el círculo de los ocho que por ahora pasan a la siguiente etapa.
Además, mantuvo la distancia de tres puntos con respecto a Lanús, que hoy marcha quinto en la Zona A con 24 unidades y en esta fecha empató el clásico contra Banfield de visitante. Es el único puesto que la “Lepra” podría subir en la tabla rumbo a los playoffs, ya que los de arriba (Defensa y Justicia, Boca, Vélez e Instituto, en orden ascendente) son inalcanzables.
El punto que los “rojinegros” se llevaron del Nuevo Gasómetro el sábado por la tarde, fue fundamental porque, ante un rival directo que pretendía alcanzarlo en puntaje, al final de cuentas lograron conservar la distancia de tres puntos. Además, Newell’s tiene una diferencia de gol muy favorable respecto de San Lorenzo, que se transforma prácticamente en un punto más de distancia.
Pero la pelea de Newell’s está focalizada en el próximo partido y en los siguientes puntos que se pongan en juego. Así lo definió Kudelka en el inicio del segundo semestre del año y fue respetando su manual semana tras semana. Por eso, el partido del sábado que viene ante Unión, en el “Coloso Marcelo Bielsa”, es prácticamente definitorio para las aspiraciones de la “Lepra”.
Fortalezas y cuentas pendientes
Si los de Rosario derrotan a los de Santa Fe, la clasificación de Newell’s a los playoffs estará prácticamente sellada.
En este Torneo Clausura, el equipo dirigido por Frank Kudelka se hizo rocoso, confiable y poco vulnerable. Así lo demuestran los números: ganó 5 partidos, empató 6 y apenas perdió 3. Está invicto en su cancha y ese es otro aliciente para proyectar un buen resultado frente al “Tate”.
La otra parte, no tan alentadora, es que a la “Lepra” le cuesta convertir. Y el sábado que viene deberá cargar con toda la responsabilidad de salir a ganar el partido, ante toda su gente que espera una gran alegría luego de muchos sinsabores en los últimos años.
Pensando en la apretada definición de las dos zonas, Newell’s necesita encaminar o sellar su clasificación el próximo domingo ante Unión, un rival que no viene bien en este Clausura y que cuenta con escasas posibilidades de meterse entre los ocho.
Debe dar ese paso para no depender del resultado de su último partido, que será en Alta Córdoba ante Instituto, puntero del grupo y el equipo que más puntos ha obtenido hasta acá en la fase regular del certamen.