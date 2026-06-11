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El plena pretemporada, Newell’s sigue depurando el plantel y confirmó amistosos

En su tercera semana de preparación rumbo al Torneo Clausura, el entrenador Frank Kudelka tachó a otro futbolista que no tendrá en cuenta, al mismo tiempo que espera por refuerzos. El cuerpo técnico definió partidos de preparación en Rosario y en Buenos Aires