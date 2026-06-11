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El plena pretemporada, Newell’s sigue depurando el plantel y confirmó amistosos

En su tercera semana de preparación rumbo al Torneo Clausura, el entrenador Frank Kudelka tachó a otro futbolista que no tendrá en cuenta, al mismo tiempo que espera por refuerzos. El cuerpo técnico definió partidos de preparación en Rosario y en Buenos Aires

Kudelka se ha dedicado a depurar la plantilla Kudelka se ha dedicado a depurar la plantilla
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Mientras en el norte del continente se encienden las luces incandescentes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el sur del mundo el plantel de Newell’s continúa con su silencioso trabajo hacia el Torneo Clausura del fútbol argentino.

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Para la “Lepra”, ese será su mundial, ya que otra floja campaña como las que viene protagonizando en los últimos años, condenará al club rosarino a la incómoda lucha por permanecer en la máxima categoría. Por eso, el cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka decidió ser el primero en iniciar la pretemporada, que ya lleva tres semanas en el predio “Jorge Griffa” de Bella Vista.

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El trabajo de preparación avanza y en Newell’s empieza a sentirse la necesidad de la llegada de refuerzos, en un plantel con muchos juveniles y pocas variantes de jerarquía como para pelear arriba. Por ahora, Kudelka se ha dedicado a depurar la plantilla y a tachar a aquellos futbolistas que no tendrá en cuenta en el Clausura, que comenzará recién a mediados de agosto.

Bajas

En las últimas horas, el club del Parque de la Independencia de Rosario informó que Franco García ya no formará parte del plantel. Apenas jugó 8 partidos desde que arribó a la “Lepra” en enero pasado.

Fue titular en dos ocasiones y en las restantes ingresó desde el banco. Nunca completó los 90 minutos. En ese período anotó un solo gol, ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la victoria por 3 a 1, en la fecha 13 del Torneo Apertura.

Franco García se suma al marcador de punta Gabriel Risso Patrón, que también dejó la institución días atrás. El defensor también había llegado al club antes del inicio del Torneo Apertura, por pedido de quienes eran los entrenadores de Newell’s en ese momento, Favio Orsi y Sergio Gómez.

El propio Kudelka manifestó encontrarse en buen estado tras el impacto.Kudelka se ha dedicado a depurar la plantilla

Esto habla a las claras del pésimo mercado de pases de verano que hizo la dirigencia “rojinegra” junto con esa dupla técnica.

Movimiento

El pasado fue el primer mercado de contrataciones que llevó a cabo la nueva comisión directiva liderada por el presidente Ignacio Boero. Esa inexperiencia quizás le jugó en contra, pero ahora la política de refuerzos no admitirá los mismos errores, más allá de las serias dificultades económicas que atraviesa la institución.

El equipo leproso que terminó jugando el último partido en cancha de Velez.Kudelka se ha dedicado a depurar la plantilla

Por el momento, el cuerpo técnico “leproso” confirmó una serie de encuentros amistosos para potenciar el aspecto futbolístico. El primer encuentro será el 27 de junio frente a Sarmiento de Junín, en el “Coloso” del Parque a puertas cerradas. El fin de semana siguiente, el plantel viajará a Buenos Aires para medirse con Argentinos Juniors, Vélez e Independiente.

Durante ese microciclo de puesta a punto futbolística, del 3 al 11 de julio, la delegación hará base en Cardales, donde continuará trab

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