El futbolista de la selección brasileña Neymar Jr. y su pareja Bruna Biancardi confirmaron que esperan nuevamente un hijo, en una noticia que amplía la familia del jugador, quien se convertirá en padre por quinta vez.
Se agranda la familia de Neymar: será padre por quinta vez y espera otra hija
El futbolista brasileño y Bruna Biancardi confirmaron el embarazo en redes sociales y revelaron que el bebé en camino será una niña con un emotivo video.
La modelo e influencer brasileña compartió un video en el que la pareja realizó la revelación del sexo del bebé. En la publicación, anunciaron que esperan una niña, lo que suma un nuevo integrante femenino al entorno familiar.
El anuncio en redes sociales
La pareja difundió el momento a través de sus redes sociales, donde aparecieron junto a los hijos de Neymar: Davi Lucca, Mavie y Mel. En el mensaje compartido, expresaron: “Tenemos algunas noticias para compartir contigo”, generando gran repercusión entre sus seguidores.
El contenido fue publicado en la cuenta de Biancardi, donde se mostró el video completo del momento de la revelación, acompañado de un tono distendido y familiar.
La reacción de Bruna Biancardi
Durante la celebración, la modelo hizo referencia a la cantidad de hijas en camino dentro del entorno familiar y bromeó con la situación. “Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls”, expresó entre risas, generando comentarios y reacciones en redes.
Con este anuncio, Neymar Jr. sumará su quinto hijo y el tercero junto a Bruna Biancardi. La pareja continúa compartiendo distintos momentos de su vida familiar en redes sociales, donde suelen mostrar tanto instantes íntimos como celebraciones importantes.