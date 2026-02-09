En Newell's cambió todo, menos los resultados

Todo es nuevo en Newell's. La comisión directiva lleva apenas dos meses de gestión, la dupla técnica dirigió apenas cuatro partidos y algunos jugadores que llegaron como refuerzo ni siquiera debutaron todavía. Lo que no es nuevo en el club del Parque Independencia de Rosario, es el estado de alarma y preocupación por los triunfos que no llegan y por el rendimiento que no aparece.
El conjunto “rojinegro” apenas pudo sumar un punto en este incipiente arranque de temporada y los hinchas ya empiezan a sufrir otra vez con el latente riesgo de perder la categoría.
Falta una eternidad para entrar en etapa de definiciones, pero si la “Lepra” no empieza a sumar puntos importantes para las dos tablas, a anual y la de los promedios, el camino del sufrimiento será inevitable.
Los entrenadores de Newell's, Favio Orsi y Sergio Gómez, habían hablado de “ganar sí o sí” el siguiente partido, luego de la derrota sufrida en cancha de Boca.
Los hinchas que fueron a la cancha el sábado pasado esperaban ver una reacción cuanto menos anímica en el duelo ante Defensa y Justicia, que tenía a Mariano Soso como DT y a Ever Banega entre los citados, dos de los nombres que se asociaban al fracaso deportivo de la “Lepra” en los últimos tiempos.
En picada
Por el contrario, el equipo rosarino profundizó su crisis con una nueva derrota y un rendimiento para agarrarse la cabeza.
“Tocamos fondo”, reconoció Favio Orsi, uno de los entrenadores del primer equipo “leproso”. “La realidad es que el rival ni siquiera tuvo que esforzarse para llevarse el triunfo, porque todos los errores fueron nuestros”, amplió.
“La realidad es que tocamos fondo y no nos queda otra que trabajar el triple para salir de esto”, reforzó Sergio Gómez. Las declaraciones de la dupla son realmente preocupantes.
“Es una derrota que no estaba en los planes. Somos los responsables de que todas las situaciones que se generan en la cancha terminen en gol rival. Pasó en Talleres, Independiente, Boca y ahora”, continuó Orsi.
El análisis del DT es válido y se condice con la realidad que se ve en la cancha. La gran pregunta es cómo se hace para salir de esta situación, tomando en cuenta que la presión es cada vez más fuerte y el tiempo cada vez más corto.
El arquero Gabriel Arias, el nuevo referente que tiene el plantel de Newell's, hizo declaraciones fuertes, como solía hacerlo cuando era capitán de Racing y las cosas no salían de acuerdo a lo planificado: “Tenemos que trabajar el doble y redoblar esfuerzos, hay que agachar la cabeza, venir acá y trabajar, se sale con esfuerzo y compromiso”, dijo.
Larga semana de trabajo
“Por momentos somos un equipo que no resuelve. Y debemos tener más decisión”, analizó.
“Hay que poner la cara, nosotros somos los encargados de remontar este momento de Newell’s. Soy el primero en agachar la cabeza y en exigirme, mis compañeros el doble y yo el triple”, admitió Arias.
Y remató: "Coincido con los técnicos en que tocamos fondo, pero esto puede ser peor si no ganamos el próximo partido contra Riestra". Quedó flotando la sensación de que ese choque de la quinta fecha será determinante para la continuidad del ciclo.
Newell's tendrá una semana larga para trabajar y planificar el próximo encuentro, que será el lunes que viene a las siete de la tarde en cancha de Deportivo Riestra. Aunque nadie salga a reconocerlo abiertamente, el trabajo de la dupla Orsi-Gómez ya entró en etapa de revisión y solo podrán mantenerse en sus cargos si empiezan a llegar los triunfos.