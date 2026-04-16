Lando Norris y Kimi Antonelli fueron los encargados de completar la segunda y última jornada de pruebas privadas que Pirelli llevó adelante en el circuito de Nürburgring, en Alemania, con vistas al desarrollo de los neumáticos para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Norris y Antonelli completaron los ensayos de Pirelli en Nürburgring
El británico y el italiano cerraron la prueba de desarrollo de neumáticos organizada por la firma con el respaldo de McLaren y Mercedes.
La actividad se realizó con el apoyo de los equipos McLaren y Mercedes, en una jornada que se desarrolló con una temperatura media del asfalto de 26 grados, mientras que la del aire se mantuvo en torno a los 14.
Durante la primera parte del programa, ambos pilotos continuaron con el trabajo que habían comenzado sus respectivos compañeros sobre las variantes estructurales del compuesto C3. En esa etapa realizaron varias tandas de ocho vueltas cada uno.
Ya en el tramo final del ensayo, el trabajo se trasladó a los compuestos más blandos de la gama. Antonelli probó el C4, mientras que Norris giró con el C5, en ambos casos con tandas más extensas.
El actual campeón del mundo, Norris, completó 108 vueltas, equivalentes a 556 kilómetros, y marcó un mejor registro de 1m33s640. Por su parte, Antonelli, actual líder del campeonato, dio 109 giros, recorrió 561 kilómetros y estableció el mejor tiempo de la jornada con 1m32s990.
En total, durante los dos días de pruebas en el trazado de la región de Eifel, Pirelli acumuló 2.106 kilómetros de rodaje.
La próxima sesión de desarrollo está prevista para mediados de mayo en Magny-Cours, donde se llevarán adelante ensayos con neumáticos para lluvia. Luego, los compuestos lisos pensados para la próxima temporada volverán a pista en Barcelona, una vez finalizado el fin de semana del Gran Premio.