El español de Chip Ganassi Racing, vigente ganador de la Indy 500 y cuatro veces campeón de la categoría, se quedó con el mejor registro de la clasificación para la 110ª edición de la carrera más emblemática del automovilismo estadounidense. Con el Honda Nº10, Palou marcó un promedio de 232.248 mph en sus cuatro vueltas del Fast Six y aseguró el primer lugar de la grilla.
Pole histórica para la Indy 500 y Pato O’Ward larga en segunda fila
Las 500 Millas de Indianápolis ya tienen dueño de la pole. Y, otra vez, el nombre que aparece arriba de todos es el de Álex Palou, el piloto que parece haber llevado su dominio en IndyCar a otro nivel.
“No tengo palabras. Fue increíble. Se siente increíble. Es un gran comienzo para el mes de mayo”, expresó Palou después de lograr la pole. El propio español reconoció que el resultado lo sorprendió: “No me lo esperaba. Esta mañana, cuando nos despertamos, no pensábamos que íbamos a tener esa velocidad”.
El dato histórico también acompaña su presente. Palou, que ya había logrado la pole de las 500 Millas en 2023, se convirtió ahora en el primer ganador reinante de la carrera en conseguir la pole al año siguiente desde Helio Castroneves en 2010. Además, alcanzó el 15º premio NTT P1 de su carrera en IndyCar.
La primera fila quedó integrada por Palou, Alexander Rossi y David Malukas. Rossi, ganador de la Indy 500 en 2016, consiguió su mejor clasificación en 11 participaciones en Indianápolis y largará segundo con el Chevrolet Nº20 de Ed Carpenter Racing. Malukas, ahora con Team Penske, completará la primera fila y también logró su mejor posición de largada en esta carrera.
La pole de Palou tuvo un valor extra por el contexto. En la primera ronda, el español debió salir a pista en el puesto 31 del orden de clasificación, una situación que lo dejó en desventaja por el aumento de la temperatura ambiente y de pista. Apenas logró avanzar al Top 12, pero su equipo ajustó el auto para esas condiciones y el rendimiento apareció justo cuando más importaba.
“Tengo que decir que, siendo el 31º en salir —gracias a mi esposa por sacar ese número—, creo que estar allí nos permitió trabajar bajo esas condiciones. No es fácil hacer todo como lo está ejecutando este equipo”, explicó Palou.
Detrás de la primera fila aparecerá una segunda línea con Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci y Pato O’Ward. El mexicano de Arrow McLaren logró meterse en el Fast Six, aunque en la definición no pudo sostener el ritmo necesario para pelear por la pole y terminó sexto.
Rosenqvist, por su parte, quedó con sabor amargo. El sueco había sido el más rápido en la primera ronda de clasificación y también en el Fast 12, por lo que llegaba al Firestone Fast Six como uno de los grandes candidatos. Sin embargo, no pudo repetir ese rendimiento en el momento decisivo.
“Es una pena. Para mí es como un déjà vu. Me pasó tres veces llegar a la última ronda y no poder terminarlo. Es como una maldición, pero es lo que hay. Ahora nos centraremos en la carrera”, reconoció Rosenqvist.
Otro dato que muestra la paridad de la edición 2026 es que seis equipos diferentes estarán representados en las dos primeras filas de la grilla. Una señal de lo abierta que puede estar la carrera del domingo.
La clasificación también estuvo marcada por el formato especial que debió utilizarse luego de que la lluvia complicara la actividad del sábado. Con todos los pilotos bajo presión y apenas un intento por ronda, los 33 autos salieron a pista el domingo para definir primero el Top 12 y luego el grupo de seis que peleó por la pole.
La 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis se disputará el domingo 24 de mayo en el Indianapolis Motor Speedway. Serán 200 vueltas y 500 millas para una de las carreras más importantes del automovilismo mundial.
Horario en Argentina: domingo 24 de mayo, desde las 13:30 hs.