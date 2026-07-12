Primera Nacional

Patronato mejoró, pero se le escapó el triunfo ante Gimnasia y Tiro

El Rojinegro igualó 1-1 frente al Albo, sigue sin ganar y no sale de los últimos lugares de la Zona B. Alejo Miró debutó en la red, mientras que Contín le volvió a convertir. Ante Atlanta, buscará cortar la racha negativa.