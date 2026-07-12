No fue para Patronato, que tuvo un correcto partido, pero siempre le faltan cinco para el peso. Tuvo el triunfo, el control, pero sigue sin alcanzarle. Una falta evitable derivó en el empate y en el arco de enfrente no entró. El empate y la continuidad de la racha provoca la amargura de una racha sin fin.
Patronato mejoró, pero se le escapó el triunfo ante Gimnasia y Tiro
El Rojinegro igualó 1-1 frente al Albo, sigue sin ganar y no sale de los últimos lugares de la Zona B. Alejo Miró debutó en la red, mientras que Contín le volvió a convertir. Ante Atlanta, buscará cortar la racha negativa.
Golpeó en el momento justo
El frio, el clima y el estado del campo de juego condicionaron el juego, que no fue prolijo. La pelota rebotó mucho y complicó a Gimnasia y Tiro y Patronato, que protagonizaron un atractivo primer tiempo, en el que la pelota parada pareció ser el arma para atacar en primera instancia.
Desde esa vía llegó el local, que no pudo encontrar la apertura con Gabriel Díaz, que no pudo darle dirección a su remate dentro del área. Patrón llegó también así, fue Fede Bravo que la bajó y Contín despejó.
El ritmo lo dio Rocca, que lanzó un centro peligroso para que Rojas llegué, pero no la desvió y el balón dio en el travaseño. Sosa terminó con la bocha en las manos después de que Galetto intentara un remate con la menos hábil.
El “Albo” fue más que el Rojinegro, pero sin llevar peligro alguno, por fallas propias, también por alta de conexiones. Un remate de Rinaldi desde lejos y no mucho más. Y el momento de Patronato llegó en el cierre.
De una pelota parada a favor del local, Pereyra la capturó afuera, frenó, levantó la cabeza (tan necesario siempre) y mandó a correr a Alejo Miró, que lo hizo toda la tarde, pero en esta ganó tras un tibio cierre de Sivetti, quedó mano a mano y a los 43 sentenció el triunfo parcial para el Negro de calle Grella que después de varios partidos, terminó una primera parte arriba y con la obligación de defender el resultado.
Se le escapó
Patronato controló las acciones en el complemento, tuvo chances claras de llevarse los tres puntos de Salta, pero se le escapó en lo defensivo y en el ataque. Supo replegarse y defenderse con la pelota y sin la misma, Alan Sosa no tuvo actividad más que con los pies o descolgando algún centro o remate desde afuera. En ofensiva, la velocidad de Miró no fue suficiente.
De una falta evitable de Federico Bravo, cuando el partido estaba caldeado, llegó un centro que encontró a Gordillo cabeceando a quema ropa, Sosa que no pudo retenerla y en el rebote Contín marcó el empate, merecido por el ímpetud que impuso el anfitrión, injusto por lo demostrado por Patrón, que en el final y con los cambios y pierna fresca, tuvo una nueva oportunidad de vencer a su rival, pero el mano a mano de Diego Armando Díaz pasó muy cerca y en el cierre Heredia no pudo y el empate se hizo carne.
Patronato tuvo un buen partido, creció en el rendimiento, en lo futbolístico, pero le faltó la estocada final, puede ser una pisca de suerte, el último tirón. No le alcanzó al equipo de Candia, que vuelve con buenas sensaciones, muy distintas a las fechas atrás, pero con la continuidad de una racha de siete partidos sin triunfos y muy cerca del descenso en la Zona B. El próximo lunes, a las 20, recibirá a Atlanta.
Síntesis
Gimnasia y Tiro 1-1 Patronato
Goles: 43’PT Alejo Miró (P); 29’ST Nicolás Contín (GT)
Formaciones
-Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Jonás Aguirre; Juan Rocca, Walter Montoya, Franco Sivetti, Fabricio Rojas; Nicolás Rinaldi; Nicolás Contín. DT: Juan Manuel Azconzabal.
-Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miro, Federico Bravo, Augusto Picco, Valentín Pereyra; Juan Barinaga y Hernán Rivero. DT: Marcelo Candia.
Modificaciones: Lautaro Montoya y Lautaro Gordillo por Rinaldi y Rocca; Juan Ovideo por Galetto; Rubén Villarreal por W.Montoya (GT). Diego A. Díaz por Rivero; Gonzalo Salega y Facundo Heredia por Barinaga y Miró; Luciano Pacco y Franco Soldano por Pereyra y Picco (P)
Amonestados: Rinaldi, Rojas, Gordillo (GT); Picco, Bravo (P)
Árbitro: Jorge Broggi
Estadio: Gigante del Norte