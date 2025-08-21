La “Peque” y una Argentina gigante: “Se ponen el deporte del país al hombro…”

(Enviado Especial Asunción del Paraguay)
La delegación criolla en ASU2025 ya superó, con 20 medallas doradas, la actuación de hace cuatro años en Cali. La mejor judoca de la historia, la amiga de Germán Chiaraviglio y esa historia de vida que emociona con el diario de Santa Fe.
Su simpleza es algo que emociona. Es la mejor judoca argentina de la historia y considerada una de las mejores deportistas nacionales de todos los tiempos; sin embargo siempre pasará “como si nada”. Fue la primera mujer en ganar una medalla dorada para Argentina ganando un lugar de privilegio entre las leyendas del deporte nacional. Eso sí, todos quieren “su foto” con ella a cada rato.
“La Peque” participó en cuatro Juegos Olímpicos en la categoría hasta 48kilos: en Beijing 2008 ganó la medalla de bronce; en Londres 2012 obtuvo el Diploma Olímpico por su quinto puesto; se consagró campeona olímpica en Río 2016 y puso fin a su exitosa carrera deportiva con un séptimo puesto en Tokio 2020.
Asimismo, en la Ceremonia de Apertura de los Juegos realizados en la capital nipona se convirtió en la primera argentina en portar la bandera olímpica en representación del continente americano. En cuanto a Juegos Panamericanos Pareto ganó la medalla de bronce en Río de Janeiro 2007, fue campeona continental en Guadalajara 2010, medallista de plata en Toronto 2015 y quinta en Lima 2019.
A nivel suramericano se colgó la medalla de bronce en Buenos Aires 2006 y las de oro en Medellín 2010 y Santiago 2014. En 2015 se Paula consagró campeona del mundo en Astana, Kazakhstán. en 2014 había quedado segunda en el Campeonato Mundial de Cheliábinsk, Alemania, y en 2018 ganó la medalla de bronce en el Mundial disputado en Bakú, Azerbaiyán.
Fue galardonada con el Premio Olimpia de oro a la mejor deportista del año 2015, el Olimpia de plata en 2019 y 2021, recibió el Konex de Platino a la deportista destacada de la década 2000-2010 y el Premio Community Hero 2019-2020, otorgado por la Federación Internacional de Judo. En 2014 se recibió de médica en la Universidad de Buenos Aires y durante la pandemia realizó su residencia en el Hospital Central de San Isidro como traumatóloga.
Ahora, junto a Germán Chiaraviglio está en esa merecida función del COA (Comité Olímpico Argentino) y no deja de acompañar a cada atleta en esta “mini-ciudad” que montó Panam Sports en el COP paraguayo.
En un alto, recibe a El Litoral, siempre con elogios para “su gran amigo”, Germán, “que no deja que nos falte nada, siempre atento a todo y a todos”. La “Peque”, al igual que Chiaraviglio, disfruta cada minuto en ASU2025.
“Este tipo de formato deportivo, con cada Junior, es distinto por el tema de las edades. Hay 41 países de todo el continente, pero con sus distintas culturas, costumbres. Que sean chicos, comparados con los otros Juegos, le pone un condimento más que interesante. Te emocionan las ganas de entrenar y superarse a esas edades”, dice Paula.
“Acá estamos, desde temprano y hasta la noche, junto a Germán y otros deportistas de distintos países. Nos acercamos, charlamos, jugamos; compartimos esos tiempos vacíos entre cada competencia. Este lugar que montó Panam es increíble: no les falta nada de nada”, elogia la pequeña gigante que hizo historia.
Al momento de realizar la entrevista con la “Peque”, la delegación criolla estaba en 17 medallas; la jornada del miércoles se superó con 20 preseas doradas, superando lo que fue Cali 2021. “Empezaron a llegar las medallas, estamos contentos. Yo creo que, con medallas o sin medallas, estas chicas y chicos se ponen al deporte argentino al hombro. Y eso es algo que no tiene precio, es lo más sagrado cuando está la bandera de tu país”.
