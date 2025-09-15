Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de pickleball

El pickleball es un deporte que, para muchos, pasa desapercibido o es desconocido. Se trata de una combinación del tenis, pádel y bádminton, jugado en una cancha más pequeña con una red baja y una paleta rígida. Se utiliza una pelota de plástico perforada, lo que reduce el impacto y facilita el aprendizaje para todas las edades y niveles. Las reglas clave incluyen la zona de "no volea" (kitchen) y la regla del doble bote, que exige que la pelota bote una vez después del servicio y tras la devolución.
La Asociación de Pickleball del Litoral (APL) anunció en estos días la histórica clasificación de cuatro de sus jugadores a la Pickleball World Cup 2025. El prestigioso torneo internacional se llevará a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida (EE. UU.), y contará con la presencia de los mejores exponentes del mundo.
La delegación argentina en las categorías +50 estará íntegramente compuesta por talento santafesino, un logro que refleja el enorme crecimiento y el alto nivel competitivo que ha alcanzado el pickleball en la región en muy poco tiempo.
Los jugadores que vestirán la camiseta albiceleste son: Paula Acien (Rosario) y Vanina Trombert (Santa Fe) en la categoría femenino más 50. Y José Luis Batista (San Carlos Centro) y Cristian Resek (Santa Fe) en masculino.
El equipo aseguró su cupo mundialista tras dominar el circuito nacional de tres torneos clasificatorios. La ruta hacia el mundial comenzó en Rosario los días 20 y 21 de junio, continuó en San Isidro y culminó con una destacada actuación en Cardales el pasado fin de semana. En estas competencias, las parejas santafesinas demostraron su superioridad y sumaron los puntos necesarios para quedarse con las plazas.
"Cómo institución estamos muy felices por todo lo logrado, es un sueño cumplido y un orgullo inmenso poder llevar la bandera de nuestro país y de nuestra provincia a un mundial. Realmente es el primer paso de todo lo que será el Pickleball en los próximos años", comentó Matías Castrosin presidente y fundador de la APL.
La participación en la World Cup representa un desafío significativo tanto en lo deportivo como en lo económico. Por ello, la delegación se encuentra actualmente en la búsqueda de sponsors y apoyos institucionales que les permitan solventar los costos del viaje y la competencia, para así representar al país de la mejor manera posible.
Este evento no solo posiciona a Santa Fe como un semillero de talentos en el pickleball, sino que también abre puertas para futuras generaciones de deportistas en una disciplina que gana cada vez más popularidad en Argentina.
En el caso de los santafesinos, Cristian Rezek es un hombre que se ha dedicado toda su vida a la práctica del tenis con paleta y fue dirigente de la Asociación Santafesina de este deporte que ha dado, en la historia, grandes exponentes nacidos en los clubes de nuestra ciudad.
La Asociación de Pickleball del Litoral (APL) es una organización dedicada a la promoción, desarrollo y organización del pickleball en la región. Desde su fundación en 2024, ha trabajado para fomentar la práctica del deporte a nivel recreativo y competitivo, organizando torneos y eventos para todas las edades.
Además de ser más fácil de aprender que el tenis, el pickleball también tiene un ritmo más lento y hay menos terreno que cubrir; casi se podrían colocar cuatro canchas de pickleball en una cancha de tenis, y la mayoría de los picklers juegan dobles. Algunas investigaciones sugieren que también puede ser más seguro que el tenis para las personas con problemas cardíacos.
Su nacimiento fue en Estados Unidos, donde lo practican, actualmente, millones de personas y es una actividad que ha crecido en popularidad. De allí la trascendencia que tiene el hecho de haberse clasificado cuatro santafesinos para viajar al país del norte para disputar el Mundial que se avecina.
