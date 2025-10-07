Racing e Independiente Rivadavia no se sacaron ventajas en Avellaneda

Racing e Independiente Rivadavia igualaron este lunes sin goles en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Cilindro de Avellaneda.
Con este resultado, la Academia dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y acercarse a los puestos de Playoffs del campeonato local. Ahora deberá visitar a Banfield el próximo sábado. Los dirigidos por Alfredo Berti quedaron en la decimotercera posición con 11 puntos y recibirán a Godoy Cruz en el clásico de Mendoza, el domingo.
En un encuentro con ocasiones de peligro para ambos conjuntos, el cuadro mendocino fue el que más insistió dentro del área rival y estuvo más cerca de convertir: a los seis minutos del primer tiempo, un cabezazo de Matías Fernández se estrelló en el palo.
En tanto, Mauricio Cardillo fue expulsado por doble amarilla a los 50 minutos del complemento y dejó a los visitantes con diez jugadores sobre el terreno de juego.
Con este resultado, la Academia dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y acercarse a los puestos de Playoffs del campeonato local. Ahora deberá visitar a Banfield el próximo sábado desde las 19:00 por la siguiente jornada del certamen.
Por su parte, los dirigidos por Alfredo Berti quedaron en la decimotercera posición con 11 puntos y recibirán a Godoy Cruz en el clásico de Mendoza, el domingo 12 de octubre a partir de las 16:45.
Al inicio del primer tiempo, el palo le negó la apertura del marcador a Independiente Rivadavia: Matías Fernández apareció solo por el sector izquierdo del área y conectó de cabeza un centro preciso de Sebastián Villa.
El primer tiempo transcurrió sin mayores emociones, pero con una leve superioridad del conjunto visitante, que volvió a poner a trabajar al arquero Facundo Cambeses.
En los primeros minutos del complemento, Racing salió decidido a buscar el gol con una gran jugada colectiva: Gastón Martirena impactó el balón de cabeza y el remate pasó cerca del palo izquierdo del arquero Ezequiel Centurión.
Más adelante, el guardametas de la Academia volvió a vestirse de héroe: tapó un disparo de Fabrizio Sartori, muy incómodo por la marca rival, y envió la pelota al tiro de esquina.
Sobre el final, Independiente Rivadavia se quedó con diez jugadores luego de que el árbitro Luis Lobo Medina le mostrara en dos oportunidades la tarjeta amarilla a Mauricio Cardillo.
Estadio: Cilindro de Avellaneda.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Pablo Giménez.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Ignacio Rodríguez; Richard Sánchez, Alan Forneris, Adrián Fernández; Duván Vergara, Elías Torres. DT: Gustavo Costas.
Ind. Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Cambios en el segundo tiempo:
16m Santiago Solari por Adrián Fernández (R); Franco Pardo por Marcos Rojo (R); Bruno Zucullini por Richard Sánchez (R); 22m Adrián Balboa por Elías Torres (R); 25m Nazareno Colombo por Franco Pardo (R); 30m Mauricio Cardillo por Ezequiel Bonifacio (I); Juan Barbieri por Fabrizio Sartori (I); 31m Kevin Retamar por Matías Fernández (I); 35m Thomas Ortega por Maximiliano Amarfil (I).
Incidencias en el segundo tiempo: Mauricio Cardillo, expulsado (I).
