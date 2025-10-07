Torneo Clausura

Racing e Independiente Rivadavia no se sacaron ventajas en Avellaneda

Con este resultado, la Academia dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y acercarse a los puestos de Playoffs del campeonato local. Ahora deberá visitar a Banfield el próximo sábado. Los dirigidos por Alfredo Berti quedaron en la decimotercera posición con 11 puntos y recibirán a Godoy Cruz en el clásico de Mendoza, el domingo.