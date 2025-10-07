#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Torneo Clausura

Racing e Independiente Rivadavia no se sacaron ventajas en Avellaneda

Con este resultado, la Academia dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y acercarse a los puestos de Playoffs del campeonato local. Ahora deberá visitar a Banfield el próximo sábado. Los dirigidos por Alfredo Berti quedaron en la decimotercera posición con 11 puntos y recibirán a Godoy Cruz en el clásico de Mendoza, el domingo.

Racing vs. Independiente Rivadavia. Foto: @RacingClub
 2:59
Por: 

Racing e Independiente Rivadavia igualaron este lunes sin goles en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Cilindro de Avellaneda.

En un encuentro con ocasiones de peligro para ambos conjuntos, el cuadro mendocino fue el que más insistió dentro del área rival y estuvo más cerca de convertir: a los seis minutos del primer tiempo, un cabezazo de Matías Fernández se estrelló en el palo.

En tanto, Mauricio Cardillo fue expulsado por doble amarilla a los 50 minutos del complemento y dejó a los visitantes con diez jugadores sobre el terreno de juego.

Con este resultado, la Academia dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y acercarse a los puestos de Playoffs del campeonato local. Ahora deberá visitar a Banfield el próximo sábado desde las 19:00 por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, los dirigidos por Alfredo Berti quedaron en la decimotercera posición con 11 puntos y recibirán a Godoy Cruz en el clásico de Mendoza, el domingo 12 de octubre a partir de las 16:45.

Racing vs. Independiente Rivadavia. Foto: @RacingClubRacing vs. Independiente Rivadavia. Foto: @RacingClub

Al inicio del primer tiempo, el palo le negó la apertura del marcador a Independiente Rivadavia: Matías Fernández apareció solo por el sector izquierdo del área y conectó de cabeza un centro preciso de Sebastián Villa.

El primer tiempo transcurrió sin mayores emociones, pero con una leve superioridad del conjunto visitante, que volvió a poner a trabajar al arquero Facundo Cambeses.

Segundo tiempo

En los primeros minutos del complemento, Racing salió decidido a buscar el gol con una gran jugada colectiva: Gastón Martirena impactó el balón de cabeza y el remate pasó cerca del palo izquierdo del arquero Ezequiel Centurión.

Más adelante, el guardametas de la Academia volvió a vestirse de héroe: tapó un disparo de Fabrizio Sartori, muy incómodo por la marca rival, y envió la pelota al tiro de esquina.

Racing vs. Independiente Rivadavia. Foto: @RacingClubRacing vs. Independiente Rivadavia. Foto: @RacingClub

Sobre el final, Independiente Rivadavia se quedó con diez jugadores luego de que el árbitro Luis Lobo Medina le mostrara en dos oportunidades la tarjeta amarilla a Mauricio Cardillo.

Síntesis

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Pablo Giménez.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Ignacio Rodríguez; Richard Sánchez, Alan Forneris, Adrián Fernández; Duván Vergara, Elías Torres. DT: Gustavo Costas.

Ind. Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Cambios en el segundo tiempo:

16m Santiago Solari por Adrián Fernández (R); Franco Pardo por Marcos Rojo (R); Bruno Zucullini por Richard Sánchez (R); 22m Adrián Balboa por Elías Torres (R); 25m Nazareno Colombo por Franco Pardo (R); 30m Mauricio Cardillo por Ezequiel Bonifacio (I); Juan Barbieri por Fabrizio Sartori (I); 31m Kevin Retamar por Matías Fernández (I); 35m Thomas Ortega por Maximiliano Amarfil (I).

Incidencias en el segundo tiempo: Mauricio Cardillo, expulsado (I).

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Racing
Independiente Rivadavia
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Godoy Cruz
Banfield
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro