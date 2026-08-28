Leonardo Ponzio asumió interinamente como entrenador de River después de la salida de Eduardo Coudet. El exvolante encabezó su primera práctica pocas horas después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
River apostó por Leonardo Ponzio como interino y se tomará tiempo para elegir al nuevo DT
El santafesino encabezó su primera práctica y debutará el domingo ante Banfield. La dirigencia analiza candidatos, pero no descarta su continuidad.
Hasta su designación, el oriundo de Las Rosas trabajaba como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva. Entre noviembre de 2022 y los últimos meses también integró la Secretaría Técnica del club.
El cuerpo técnico de Ponzio
Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y Christian Manfredi serán sus ayudantes de campo. La preparación física quedará a cargo de Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.
El presidente Stefano Di Carlo comunicó públicamente la decisión durante la conferencia en la que se formalizó la salida de Coudet. La dirigencia eligió una figura con conocimiento del plantel y una extensa relación con la institución.
Como futbolista, Ponzio disputó 358 partidos, marcó 10 goles, entregó 16 asistencias y conquistó 17 títulos. Comparte con Jonatan Maidana el registro de jugador con más campeonatos en la historia de River.
Una búsqueda sin apuro
La conducción realizó un relevamiento inicial de posibles reemplazantes, pero pretende tomarse tiempo antes de contratar al próximo entrenador. Varios de los perfiles evaluados se encuentran actualmente vinculados con otros clubes o instituciones.
Hernán Crespo dirige al Atlas de México y tendría una cláusula de salida cercana a los US$5 millones. También aparecen Santiago Solari, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Ramón Díaz entre las alternativas consideradas.
La continuidad de Ponzio tampoco quedó descartada. La posibilidad dependerá de sus resultados al frente del plantel y del tiempo que demande la elección del técnico definitivo.
El escenario deportivo
River consiguió cuatro puntos en las primeras seis fechas del Torneo Clausura y ocupa el puesto 14 del Grupo B. En la tabla anual se encuentra undécimo y fuera de los lugares de clasificación para las competencias internacionales.
Coudet dejó el cargo después de 27 partidos, con 14 triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Durante su ciclo, el equipo perdió la final del Apertura, quedó eliminado de la Copa Argentina y acumuló seis caídas consecutivas en torneos de la AFA.
Ponzio debutará este domingo a las 15 ante Banfield, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Clausura. El encuentro contará con la presencia de público visitante.