#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Tras la salida de Coudet

River apostó por Leonardo Ponzio como interino y se tomará tiempo para elegir al nuevo DT

El santafesino encabezó su primera práctica y debutará el domingo ante Banfield. La dirigencia analiza candidatos, pero no descarta su continuidad.

Leonardo Ponzio encabezó su primera práctica tras la salida de Eduardo Coudet.Leonardo Ponzio encabezó su primera práctica tras la salida de Eduardo Coudet.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Leonardo Ponzio asumió interinamente como entrenador de River después de la salida de Eduardo Coudet. El exvolante encabezó su primera práctica pocas horas después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hasta su designación, el oriundo de Las Rosas trabajaba como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva. Entre noviembre de 2022 y los últimos meses también integró la Secretaría Técnica del club.

El cuerpo técnico de Ponzio

Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y Christian Manfredi serán sus ayudantes de campo. La preparación física quedará a cargo de Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

Leonardo Ponzio encabezó su primera práctica tras la salida de Eduardo Coudet.Leonardo Ponzio encabezó su primera práctica tras la salida de Eduardo Coudet.

El presidente Stefano Di Carlo comunicó públicamente la decisión durante la conferencia en la que se formalizó la salida de Coudet. La dirigencia eligió una figura con conocimiento del plantel y una extensa relación con la institución.

Como futbolista, Ponzio disputó 358 partidos, marcó 10 goles, entregó 16 asistencias y conquistó 17 títulos. Comparte con Jonatan Maidana el registro de jugador con más campeonatos en la historia de River.

Una búsqueda sin apuro

La conducción realizó un relevamiento inicial de posibles reemplazantes, pero pretende tomarse tiempo antes de contratar al próximo entrenador. Varios de los perfiles evaluados se encuentran actualmente vinculados con otros clubes o instituciones.

Hernán Crespo dirige al Atlas de México y tendría una cláusula de salida cercana a los US$5 millones. También aparecen Santiago Solari, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Ramón Díaz entre las alternativas consideradas.

La continuidad de Ponzio tampoco quedó descartada. La posibilidad dependerá de sus resultados al frente del plantel y del tiempo que demande la elección del técnico definitivo.

Leonardo Ponzio encabezó su primera práctica tras la salida de Eduardo Coudet.Leonardo Ponzio encabezó su primera práctica tras la salida de Eduardo Coudet.

El escenario deportivo

River consiguió cuatro puntos en las primeras seis fechas del Torneo Clausura y ocupa el puesto 14 del Grupo B. En la tabla anual se encuentra undécimo y fuera de los lugares de clasificación para las competencias internacionales.

Coudet dejó el cargo después de 27 partidos, con 14 triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Durante su ciclo, el equipo perdió la final del Apertura, quedó eliminado de la Copa Argentina y acumuló seis caídas consecutivas en torneos de la AFA.

Ponzio debutará este domingo a las 15 ante Banfield, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Clausura. El encuentro contará con la presencia de público visitante.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
River
Copa Sudamericana
Liga Profesional de Fútbol de AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro