Independiente Rivadavia vs River definen el otro finalista de Copa Argentina: horario y formaciones

Argentinos Juniors espera por su rival tras vencer a Belgrano en Rosario.

Gran duelo entre la Lepra y el Millonario.
 11:16

Independiente Rivadavia y River Plate chocan este viernes 24 de octubre en el marco del partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina de fútbol.

Mirá tambiénArgentinos Juniors se lo dio vuelta a Belgrano y se metió en la final de la Copa Argentina

El encuentro se juega desde las 22.10 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Se podrá ver por TyC Sports.

El Mario Alberto Kempes cordobés es uno de los escenarios candidato a quedarse con este choque entre tatengues y millonarios de Copa Argentina. Crédito: El Litoral.El Mario Alberto Kempes cordobés. Crédito: El Litoral.

El “Millonario” viene de un semestre irregular y apuesta todo a meterse en la final del certamen, mientras que la “Lepra” mendocina quiere hacer historia. Espera Argentinos Juniors, que por primera vez avanzó al partido decisivo.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs River

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia se prepara para el encuentro.Independiente Rivadavia se prepara para el encuentro.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

River se prepara para el encuentro.River se prepara para el encuentro.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

