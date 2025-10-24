Independiente Rivadavia vs River definen el otro finalista de Copa Argentina: horario y formaciones

Independiente Rivadavia y River Plate chocan este viernes 24 de octubre en el marco del partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina de fútbol.
Argentinos Juniors espera por su rival tras vencer a Belgrano en Rosario.
Independiente Rivadavia y River Plate chocan este viernes 24 de octubre en el marco del partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina de fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.10 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Se podrá ver por TyC Sports.
El “Millonario” viene de un semestre irregular y apuesta todo a meterse en la final del certamen, mientras que la “Lepra” mendocina quiere hacer historia. Espera Argentinos Juniors, que por primera vez avanzó al partido decisivo.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
