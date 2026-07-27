Todavía no se apagaron los ecos de la primera fecha del Torneo Clausura, que marcó el regreso oficial del fútbol argentino luego del Mundial, y ya arranca la segunda jornada del campeonato.
Central buscará ante Racing una rápida revancha tras su mal debut
El “Canalla” recibe a los de Avellaneda este martes por la noche, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Almirón necesitan reponerse de la derrota sufrida ante Belgrano el jueves pasado
Para Rosario Central es una buena noticia, ya que el conjunto dirigido por Jorge Almirón tiene una rápida revancha de la derrota que sufrió el jueves pasado en Córdoba, ante el campeón vigente Belgrano. Esa caída sembró muchas dudas respecto del nivel del equipo y de la calidad del plantel luego del largo receso de invierno, con muy pocos refuerzos y con mucho por jugar en este segundo semestre del año.
Este martes, desde las 21.15, Central tendrá su primer partido de local en el Clausura. Recibirá a Racing, un equipo siempre complicado, que en su estreno en el torneo venció a Gimnasia de La Plata por 2 a 1, en un encuentro plagado de jugadas polémicas. La “Academia” de Avellaneda arrancó con un triunfo el ciclo del nuevo técnico Juan Pablo Vojvoda, que llegó para reemplazar a Gustavo Costas.
Desafíos
Central tendrá dos desafíos en este duelo de la segunda fecha del torneo.
El primero y principal será conseguir los primeros tres puntos para no quedar relegado en la tabla del Clausura y en la acumulada de todo el año, sobre todo teniendo en cuenta que más adelante la agenda “canalla” será mucho más apretada, cuando dispute los duelos de octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil -13 y 20 de agosto, primero en Rosario y la revancha en San Pablo-.
El segundo reto para los “canallas” será mejorar la pálida imagen que dejaron en el debut frente a Belgrano. El técnico Jorge Almirón está todo el tiempo bajo la lupa de los hinchas “auriazules”, que ante los malos resultados del final del primer semestre pidieron su salida del cargo.
El presidente Gonzalo Belloso tuvo que organizar una conferencia de prensa para respaldarlo, pero con una confesión que llamó mucho la atención en su momento: “Hasta mi mamá me pide que lo eche”, tiró.
Si Central logra derrotar a Racing con una actuación convincente, todos los cuestionamientos quedarán a un lado al menos hasta el próximo partido. Pero si el equipo liderado por Ángel Di María no logra esos objetivos antes planteados, el clima se tensará aún más en el club del barrio Arroyito de Rosario.
En cuanto a la formación titular que alistaría Almirón para este choque contra los de Avellaneda, las expectativas están puestas en el posible regreso del zaguero Ignacio Ovando, uno de los juveniles que Lionel Scaloni llevó a la selección nacional en los amistosos previos a la Copa del Mundo.
Debuts
También se espera por el debut del volante ofensivo Franco Cervi, uno de los refuerzos de Central en este mercado de pases, proveniente de Celta de Vigo de España y luego de una larga y exitosa carrera en Benfica de Portugal. Cervi es un jugador de mucha calidad que puede aportarle mucho al equipo en el aspecto de creación de juego, pero todavía necesita ponerse a punto físicamente.
Otro jugador que estaría a disposición para este segundo partido del torneo es el delantero Marco Ruben, que se perdió el debut en Córdoba por una sobrecarga muscular.
El que todavía no está en condiciones de regresar es Enzo Copetti, que quedó como nueve titular tras la partida de Alejo Véliz pero se está recuperando de un desgarro en el isquiotibial. Todo indica que el centrodelantero será otra vez Tomás Badaloni, el delantero que se incorporó recientemente.