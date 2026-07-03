El regreso de Néstor "Pipo" Gorosito a San Lorenzo ya es oficial. El entrenador de 62 años tendrá su segundo ciclo en el "Cuervo", donde es uno de los grandes ídolos, luego de una exitosa etapa como jugador.
San Lorenzo confirmó el regreso de ‘Pipo' Gorosito como DT
La entidad publicó un video con viejas declaraciones del exfutbolista, que tendrá su segundo ciclo como técnico en Boedo. Firmó contrato hasta finales del 2027.
Tras su paso por Alianza Lima, el nacido en San Fernando regresa al fútbol argentino para conducir al "Ciclón", al que ya comandó en 2003, llegando a ser subcampeón de aquel campeonato en sus primeros años detrás de la línea de cal.
Con un video que recapituló sus hitos vistiendo la N°10 "Azulgrana" y declaraciones propias de su etapa como jugador y entrenador, San Lorenzo comenzó a darle la bienvenida a "Pipo"."Es mi club. El que yo más quiero", así arranca el film publicado por la entidad, repasando sus jugadas e imágenes de "Pipo".
En otro fragmento, la voz de Gorosito vuelve a aparecer con una frase emblemática que ilusiona a todo el pueblo cuervo: "Mi sueño es salir campeón con San Lorenzo y si hoy dirijo es para el día de mañana volver y ser campeón con San Lorenzo".
Horas posteriores, la entidad hizo oficial la firma contractual del director técnico, que estampó su firma hasta finales del 2027 con la entidad, que confirmó que estará acompañado por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico.
22 años después
De concretarse la firma, Néstor Gorosito volverá a dirigir a San Lorenzo 22 años después de su primer ciclo, desarrollado entre 2003 y 2004. Desde entonces, su nombre apareció en reiteradas oportunidades cada vez que el club necesitó un nuevo entrenador, aunque por distintos motivos nunca pudo concretarse el esperado regreso.
El exenganche siempre manifestó públicamente su deseo de volver al banco azulgrana, dejando en claro el vínculo especial que mantiene con la institución. Esa identificación fue uno de los factores que llevaron a la dirigencia a acelerar las gestiones una vez descartada la alternativa de Muniain.
Gorosito acumula más de dos décadas de experiencia como entrenador, con una carrera que comenzó en 2002 al frente de Nueva Chicago y que lo llevó a dirigir en Argentina, España, Paraguay y Perú.
En el fútbol argentino pasó por San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors (en dos ciclos), River Plate, Tigre (también en dos etapas), San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón, mientras que en el exterior condujo a Xerez y Almería en España, Olimpia de Paraguay y Alianza Lima de Perú.
Más de 500 partidos de experiencia
En total, registra 548 partidos oficiales como director técnico, con un balance de 200 victorias, 150 empates y 198 derrotas, lo que representa una eficacia del 45,6%.
Entre sus principales logros sobresalen la clasificación de Argentinos Juniors a la Copa Sudamericana después de más de una década, el ascenso a Primera con el Bicho, la final de la Copa Sudamericana 2012 con Tigre y el título del Clausura 2020 con Olimpia, además de destacadas campañas internacionales con el conjunto paraguayo y Alianza Lima.