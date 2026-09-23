Juegos Suramericanos

Sara López y una nueva forma de competir: “Hoy lo hago porque me hace feliz”

La especialista en arco compuesto regresó a Rosario diez años después de su primera visita. Tras una jornada marcada por el frío y el viento, habló sobre su evolución deportiva, la exigencia mental de la disciplina y las sensaciones de volver a competir en la ciudad.