La colombiana Sara López regresó a Rosario diez años después de su primera visita a la ciudad para competir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Especialista en arco compuesto, afronta una nueva competencia internacional con la experiencia acumulada durante una década y una manera diferente de entender el deporte.
Sara López y una nueva forma de competir: “Hoy lo hago porque me hace feliz”
La especialista en arco compuesto regresó a Rosario diez años después de su primera visita. Tras una jornada marcada por el frío y el viento, habló sobre su evolución deportiva, la exigencia mental de la disciplina y las sensaciones de volver a competir en la ciudad.
Al recordar cómo cambió su forma de competir durante los últimos años, López destacó el crecimiento que experimentó tanto dentro como fuera de la pista. “Ya soy más adulta, ya he madurado muchos aspectos, tengo un enfoque distinto en las competencias”, explicó.
Esa transformación también modificó sus prioridades. “Antes siempre competía con miras de ganar porque se me exigía. Hoy en día lo hago porque me gusta, me hace feliz y lo disfruto”, afirmó.
La jornada en Rosario tuvo, además, un desafío particular: las condiciones climáticas. El frío y el viento obligaron a la arquera colombiana a realizar un esfuerzo adicional para adaptarse a un escenario muy diferente al que está acostumbrada.
“Fue difícil el poder acostumbrarme y siento que el cuerpo queda mucho más agotado en estas condiciones que en unas condiciones de calor”, agregó.
Una disciplina que se define por milímetros
En arco compuesto, los atletas disparan a 50 metros y utilizan un arco de características diferentes al recurvo. Para López, la precisión es uno de los elementos que convierte a esta modalidad en una disciplina especialmente exigente.
“Es un arco que es mucho más fuerte, más rápido, más preciso. Por ende, las competencias son mucho más reñidas, por así decirlo. Pierdes por cuestión de milímetros”, explicó.
La deportista también puso el foco en el componente psicológico. Lejos de reducir el tiro con arco a la puntería, considera que la capacidad de repetir el movimiento y mantener la concentración resulta determinante.
“Esto es un deporte cero de puntería, es más bien de técnica y de repetición. Yo diría que es un 80% mental, 10% la técnica y 10% las condiciones del clima o la suerte”, sostuvo.
Una nueva mirada sobre la competencia
Los Juegos Suramericanos llegan en el tramo final de una temporada que López define como positiva. Más allá del resultado de cada jornada, la colombiana busca capitalizar los aprendizajes que le deja cada experiencia.
En esa búsqueda también aparece una forma diferente de valorar los viajes y las ciudades que visita. Rosario, en particular, le permitió reencontrarse con un lugar que conoció hace una década, aunque esta vez con la posibilidad de observar más de cerca su vida cotidiana.
“Hoy en día hemos podido ver un poco más de los barrios, la cultura, la vida cotidiana”, contó.
Medallero
Durante su estadía también tuvo contacto con uno de los grandes símbolos de la ciudad: Lionel Messi.
“Fuimos ya al museo. Pudimos ver el mural que tienen ahí de Messi, su Bota de Oro, su Balón de Oro”, relató.
La primera visita a Rosario había sido muy diferente. “Esa vez estábamos en una parte muy lejana. Solamente fuimos a la ciudad el día de las finales que vimos un monumento muy lindo, creo que era el Monumento a la Bandera”, recordó.
Ahora pudo conocer otros sectores de la ciudad y llevarse una impresión distinta: “Es muy bonito también ver ese contraste y ver que es una ciudad que es muy colorida, tiene sus árboles, muy natural, muy bonito”.
Todavía le queda un deseo gastronómico antes de finalizar su estadía: “Esperamos el último día poder salir, poder comer una buena carne o un choripán, algo bien rico de aquí”.
Entre el frío, el viento y la exigencia de una disciplina que se define por pequeñas diferencias, Sara López transita su regreso a Rosario con una mirada que resume una década de trayectoria: competir sigue siendo importante, pero disfrutar el camino también es parte de su manera de vivir el deporte.