Wimbledon

Solana Sierra quedó a un paso de la hazaña: despedida al borde de las lágrimas y elogios de Coco Gauff

La argentina sacó para partido y estuvo 7-4 arriba en el súper tie-break del tercer set, pero la estadounidense se llevó el triunfo en una definición dramática. En varones, Mariano Navone completó la racha negativa de los argentinos: los nueve quedaron afuera en primera ronda.