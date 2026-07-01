Solana Sierra abandonó la cancha entre aplausos y con la mirada triste y apagada. No era para menos: se le acababa de escapar una victoria que parecía tener entre sus manos nada menos que ante Coco Gauff en Wimbledon, tercer Grand Slam del año y donde la argentina ya había dejado su huella en la edición anterior.
Solana Sierra quedó a un paso de la hazaña: despedida al borde de las lágrimas y elogios de Coco Gauff
La argentina sacó para partido y estuvo 7-4 arriba en el súper tie-break del tercer set, pero la estadounidense se llevó el triunfo en una definición dramática. En varones, Mariano Navone completó la racha negativa de los argentinos: los nueve quedaron afuera en primera ronda.
La estadounidense, ganadora de dos títulos de Grand Slam, ex número 2 y actual 7° del mundo, se llevó el triunfo por 6-3, 3-6 y 7-6 (7) en un partido cargado de emociones y que tuvo un desenlace tan dramático como cruel para la marplatense en Londres.
Después de más de dos horas de batalla, Sol estuvo a apenas un paso de eliminar a una de las principales candidatas al título, pero terminó despidiéndose del All England Club entre el desconsuelo y la frustración.
El golpe fue especialmente duro por la forma en que se desarrolló el tercer set. Sierra había logrado revertir un comienzo adverso para llevar el encuentro a una manga decisiva y allí volvió a mostrar el tenis agresivo y valiente que la convirtió en una gran aparición para el tenis femenino argentino.
Con personalidad, la argentina se puso 5-4 arriba y dispuso de su servicio para cerrar el partido. Sin embargo, la estadounidense logró resistir la presión y se mantuvo con vida.
La definición llegó al súper tie-break, donde Sierra volvió a quedar muy cerca de la hazaña. Llegó a adelantarse 7-4 y parecía encaminar una victoria histórica, pero Gauff reaccionó en el momento justo, ganó los últimos puntos en forma consecutiva -incluido un ace en el match point decisivo- y terminó imponiéndose por 10-7 para sellar su clasificación a la tercera ronda.
Mientras la estadounidense celebraba con alivio, Sierra intentaba asimilar una derrota difícil de procesar. Durante largos pasajes del encuentro, la argentina obligó a Gauff a jugar incómoda, la llevó al límite y estuvo a centímetros de concretar el mejor triunfo de su carrera profesional. No pudo ser.
Elogios de Gauff
Tras el partido, la tenista norteamericana llenó de elogios a su adversaria, a quien ya había vencido en dos ocasiones anteriores en la presente temporada.
“Creo que Solana está jugando un tenis increíble. Sabía que iba a ser un partido duro. Nunca había jugado un tie-break a diez en Wimbledon y estoy feliz de que haya sido así porque, si no, me hubiese ido a casa”, admitió Gauff, quien en la tercera ronda enfrentará a su compatriota Claire Liu (146°) en busca de un lugar en los octavos de final.
La Top 10 destacó la agresividad que mostró Sierra durante el encuentro. “Estoy feliz y orgullosa de mí misma. Solana jugó un gran partido. Ella estaba conectando tiros muy buenos. Sentí que muchas veces estaba a la defensiva e intenté ser agresiva cuando pude. Pero en general estoy feliz con mi servicio, creo que me ayudó a mantenerme en el partido y, obviamente, en el súper tie-break”, analizó.
Pese a la tristeza que la acecha por estas horas, la argentina confirmó el crecimiento que viene exhibiendo en el circuito internacional. Durante las últimas temporadas logró consolidarse dentro del tour de la WTA y en Wimbledon volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las máximas figuras del tenis femenino.
Paradójicamente, el resultado tendrá consecuencias negativas en el ranking. Debido a que defendía los puntos obtenidos en la edición 2025, cuando se convirtió en la primera lucky loser de la historia en alcanzar los octavos de final, Sierra perderá posiciones y caerá del puesto 56 al 82 del escalafón mundial.
Ese dato, sin embargo, no refleja lo ocurrido en la cancha ni el presente de Sierra, que venía de tener una destacada gira europea sobre polvo de ladrillo, donde, entre otros logros, derrotó a la italiana Jasmine Paolini -13° del mundo, ex 4° y finalista en 2024- en Roland Garros.
Este miércoles, frente a una campeona de Grand Slam, en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis, Sierra mostró personalidad, carácter y recursos para poner contra las cuerdas a una de las favoritas del torneo. Por eso, aunque la imagen final haya sido la de una jugadora abatida por la oportunidad perdida, también quedó la certeza de que estuvo a la altura de un desafío enorme.
Navone, eliminado
Mariano Navone fue el último en caer. Y con su derrota se completó la racha negativa de los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon, segundo Grand Slam del año: los nueve representantes nacionales quedaron eliminados en la primera ronda.
La Nave, número 38 del mundo, no pudo revertir la situación ante el italiano Flavio Cobolli, 10° del ranking ATP, y perdió por 1-6, 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (8) en un encuentro que había sido suspendido el martes por falta de luz natural cuando el europeo dominaba por dos sets a uno.
Navone había tenido un muy buen comienzo en la cancha 2 del All England Club. En apenas media hora se llevó el primer set por un contundente 6-1 y parecía encaminarse a una de las sorpresas de la jornada.
Sin embargo, Cobolli reaccionó, se quedó con un ajustado tie-break en el segundo parcial y tomó el control del partido para imponerse también en el tercero por 6-3. En ese momento, la falta de luz obligó a postergar la definición para este miércoles.
En la reanudación, el argentino volvió a dar pelea. Dispuso de oportunidades para forzar un quinto set, pero el italiano resistió la presión, levantó varios set points y terminó cerrando el triunfo en otro tie-break muy reñido.
La derrota de Navone tuvo una consecuencia que excedió su actuación individual. Confirmó el pleno negativo para los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon: ninguno logró avanzar a la segunda ronda.
La eliminación colectiva comenzó el lunes con la caída de Sebastián Báez (57°) frente al alemán Jan-Lennard Struff (74°). El bonaerense, que no había tenido participaciones durante la gira sobre césped, volvió a sufrir sobre una superficie que históricamente le resultó esquiva.
Ese mismo día también quedaron afuera Camilo Ugo Carabelli (58°) y Juan Manuel Cerúndolo (42°). El primero se vio obligado a retirarse por una lesión en el tobillo izquierdo cuando enfrentaba a Daniel Mérida (84°).
Tras ganar los dos primeros sets, el argentino sufrió una caída y, pese a que intentó continuar, el dolor fue más fuerte y lo obligó a dejar la cancha, con lo que el español se llevó el triunfo por 4-6, 3-6, 6-2, 3-0 y abandono. Juanma Cerúndolo, en tanto, perdió frente al español Alejandro Davidovich Fokina (23°) por 6-4, 6-4 y 7-6 (2) .
La lista de eliminados continuó con Thiago Tirante (55°) quien cedió ante el húngaro Fabián Marozsan (53°) por 7-5, 6-3 y 6-4, y con Marco Trungelliti (94°), derrotado por el estadounidense Martin Damm (106°) con parciales de 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (2) y 7-6 (5).
El golpe más resonante fue la derrota de Francisco Cerúndolo (21°). El porteño llegaba como el argentino mejor ubicado en el ranking mundial y era la principal ilusión del contingente nacional: una semana atrás, además, se había consagrado en Queen’s Club, su primer ATP 500 y su segunda corona en césped.
Sin embargo, tampoco pudo hacer pie en la Catedral del Tenis y el español Jaume Munar (44°) lo eliminó con un contundente 6-1, 6-4 y 6-3.
Tampoco logró avanzar Tomás Etcheverry (32°), otro de los habituales protagonistas del circuito ATP: quedó eliminado en su debut ante el italiano Lorenzo Sonego (72°) por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4).
La estadística resulta especialmente dura porque Argentina presentó una de sus delegaciones más numerosas de los últimos años. Sin embargo, el césped del All England Club volvió a convertirse en un obstáculo para los tenistas nacionales.