5 derrotas entre los varones

Solana Sierra le dio la única alegría a la Argentina en el inicio de Wimbledon

En el cuadro masculino perdieron Cerúndolo, Ugo Carabelli, Trungelliti, Báez y Tirante en sus partidos correspondientes a la primera ronda. Mañana debutan Francisco Cerúndolo y la santafesina Nadia Podoroska.