Perdió en primera ronda

Inesperada eliminación de Francisco Cerúndolo en Wimbledon tras ser campeón en Queen’s

El argentino, que venía de adueñarse del histórico título en ese tradicional certamen, tuvo una deslucida actuación: cayó en tres sets ante el español Jaume Munar. Román Burruchaga cayó ante Alex de Miñaur y también quedó eliminado en el debut.