En Mónaco

El legado de Reutemann: su Ferrari 312 T3 fue vendido en una subasta millonaria

El monoplaza se transformó en una leyenda para la categoría. "Lole" corrió en Suecia, Francia, Austria y Países Bajos (Holanda por aquel entonces). Luego, fue usada por Gilles Villeneuve en el GP de Argentina (1979).