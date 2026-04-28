A través de un sitio especializado en la materia, días atrás se subastó el modelo de Ferrari en el que corrió Carlos Alberto Reutemann en 1978. En concreto se trata del monoplaza 312 T3 que fue comprado por 4.336.250 euros, según consta en el portal consultado.
El legado de Reutemann: su Ferrari 312 T3 fue vendido en una subasta millonaria
El monoplaza se transformó en una leyenda para la categoría. "Lole" corrió en Suecia, Francia, Austria y Países Bajos (Holanda por aquel entonces). Luego, fue usada por Gilles Villeneuve en el GP de Argentina (1979).
En la descripción de la subasta, se aclara que "el chasis 036 fue enviado a Ferrari para su inspección, recibiendo la certificación en enero de 2025. Además de detallar su historial de carreras, el "Libro Rojo" que lo acompaña registra que el coche conserva su chasis y carrocería originales".
Y agrega: "Se le reconoce por estar equipado con un motor de 12 cilindros planos del tipo correcto (número 97) y una transmisión manual de cinco velocidades (número 11)".
En ese sentido, el sitio explica que está presentado con la decoración del número "12" que usó Giles Villeneuve en el Gran Premio de Argentina en 1979. Además, se ofreció a la venta con : tres juegos completos de neumáticos slick, cuatro ruedas y neumáticos de vía estrecha para facilitar el transporte; y gatos delanteros y traseros más un embudo de llenado de combustible.
La historia del chasis
Además de publicar una completísima serie de imágenes, el portal de subastas repasa la historia del vehículo de competición. "Se construyeron cinco T3. El chasis número 036 que aquí se ofrece estuvo listo para la octava ronda de 16, el Gran Premio de Suecia en junio", cuenta.
"En una carrera en Anderstorp que pasó a la leyenda de la F1 por la llegada, el dominio absoluto y la posterior retirada del Brabham BT46B, Reutemann clasificó este coche en 8.ª posición. Escaló hasta el 3.er puesto en la vuelta 20 de 70 antes de caer al 10.º lugar", rememora.
"De los 37 pilotos inscritos, solo el dúo de Ferrari calzó neumáticos Michelin en la siguiente cita en Francia. Reutemann salió de nuevo 8.º antes de realizar cuatro paradas en boxes para clasificar finalmente 18.º. Sin embargo, en su esfuerzo por remontar, destrozó el récord de vuelta por dos segundos al volante del chasis 036", agrega el sitio consultado.
"Este coche fue llevado a Brands Hatch como reserva para el Gran Premio de Gran Bretaña, que Reutemann ganó magistralmente tras un adelantamiento tardío a Lauda", agregan.
Y cierran: "En la siguiente carrera en Austria, fue descalificado. Tras clasificar el 312 T3 en 4.ª posición y saltar al 2.º puesto en la primera curva, Reutemann hizo un trompo fuera de la pista con el chasis 036 bajo la lluvia y solo se reincorporó gracias a un empujón ilegal de los comisarios".
El Lole y Ferrari
Tras el accidente de Lauda en Alemania, Ferrari fichó a Reutemann, aunque el regreso del austriaco en Monza lo obligó a conducir un tercer auto. En 1977, tras la salida de Regazzoni, el argentino logró ganar en Interlagos y finalizó cuarto en el certamen. Para 1978, ya como primer piloto junto a Gilles Villeneuve, demostró su talento obteniendo cuatro victorias memorables con el T2 y el T3.
Pese a sus triunfos en circuitos como Brands Hatch y Watkins Glen, el Lole no pudo superar el dominio técnico de los Lotus de Andretti y Peterson. Debido a roces con la cúpula de Ferrari, decidió marcharse a Lotus en 1979 para sustituir al fallecido Peterson. Se esperaba que el nuevo modelo 80 mantuviera la hegemonía, pero el diseño resultó fallido y complicó sus aspiraciones al título.
El paso por Lotus comenzó con solidez, sumando puntos en seis de las primeras siete fechas. Sin embargo, las deficiencias del monoplaza retrasaron su competitividad y Reutemann no logró puntuar en el resto de la temporada. Fue un año de frustración técnica donde el revolucionario Lotus 80 no cumplió las expectativas, marcando un cierre discreto tras su brillante etapa en la Scuderia.