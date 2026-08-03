Liga Profesional

Talleres de Córdoba goleó a Platense y sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura

Los dirigidos por Jorge Sampaoli se impusieron 4 a 0 gracias a los goles de Rick, Depietri y Cristaldo. En la próxima fecha, Talleres recibirá a Lanús, mientras que Platense tendrá una dura visita ante Independiente.