LPF

Con cinco partidos, este sábado continua la fecha 7 del Toreno Clausura

Desde las 14.45 San Lorenzo recibe a Huracán en una nueva edición del clásico. A las 17 dos partidos: Central Córdoba de Santiago del Estero enfrenta a Estudiantes y en Mendoza, Independiente Rivadavia hace lo propio ante Argentinos Juniors. Desde las 19.15 Sarmiento juega ante Rosario Central. La jornada se cierra a las 21.30 con el partido entre Vélez y Lanús.