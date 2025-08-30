Con cinco partidos, este sábado continua la fecha 7 del Toreno Clausura

San Lorenzo y Huracán se medirán el sábado a partir de las 14.45 en el estadio Pedro Bidegain, por el interzonal de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Desde las 14.45 San Lorenzo recibe a Huracán en una nueva edición del clásico. A las 17 dos partidos: Central Córdoba de Santiago del Estero enfrenta a Estudiantes y en Mendoza, Independiente Rivadavia hace lo propio ante Argentinos Juniors. Desde las 19.15 Sarmiento juega ante Rosario Central. La jornada se cierra a las 21.30 con el partido entre Vélez y Lanús.
El Ciclón quiere dejar a un lado el caos institucional que está viviendo y sumar de a tres para seguir prendido en la pelea, mientras que el Globo quiere seguir estirando su buen andar en el campeonato y también el invicto de los últimos cruces ante su histórico rival.
En total, San Lorenzo y Huracán se enfrentaron en 191 partidos. El Ciclón obtuvo 87 triunfos, mientras que el Globo lo hizo en 48 oportunidades. Hubieron 55 empates. El último encuentro fue el 23 de febrero y fue victoria 2-0 para los de Parque Patricios, con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.
San Lorenzo sigue atravesando una situación muy delicada desde lo institucional. Luego de que levante su licencia como presidente, Marcelo Moretti se presentó en el club para tener una reunión de CD a la que no asistió nadie. Además, Marcelo Culotta, dirigente opositor, renunció a su cargo como vocal.
Yendo a lo futbolístico, el equipo dirigido por Damián Ayude viene de derrotar 1-0 a Instituto y buscará un triunfo que lo deje puntero de la zona momentáneamente. El capitán Gastón Hernández será baja ya que sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho hace dos semanas y aún no se recuperó. Quien volvería a ser titular es Alexis Cuello, que cumplió la fecha de suspensión tras la roja ante Platense.
Por su parte, el Huracán de Kudelka, que venía de quedar eliminado de la Sudamericana tras caer 3-1 ante Once Caldas, empató ante Unión con un gol polémico del Tatengue. Por el torneo, acumula cuatro partidos invicto, con tres triunfos y una igualdad. La baja que tendrá la visita para este duelo es la de Fabio Pereyra, que fue expulsado en Santa Fe. El Globo quiere estirar la racha positiva que tiene ante el Ciclón en el último tiempo: de los últimos cinco enfrentamientos, ganó uno y empató cuatro. Además, buscará salir victorioso en el Bidegain tras más de 20 años (lo hizo únicamente en 2001).
Central Córdoba y Estudiantes jugarán este sábado desde las 17.00 en el estadio Alfredo Terrera por el Torneo Clausura 2025.
Los dirigidos por Omar de Felippe cayeron eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana por penales ante Lanús y se despidieron de su primera experiencia internacional, pero lejos de que su nivel decaiga, golearon a Belgrano por 3 a 0 en el Gigante de Alberdi en su última presentación, con un tanto de Gastón Verón y un doblete de Diego Barrera. De esta forma alcanzaron el tercer puesto en el Clausura sin conocer la derrota.
Clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores y líder en solitario de la Zona A tras vencer a Aldosivi por 1 a 0 en el estadio Jorge Luis Hirschi, el equipo de La Plata parece estar reencontrado su mejor versión, aquella que lo llevó a levantar la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones el año pasado. Únicamente perdió en uno de sus anteriores siete encuentros, de los que ganó cinco, resultados que lo acercaron a los puestos de Sudamericana, pese a un primer semestre irregular.
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugarán este sábado desde las 17.00 en el estadio Bautista Gargantini.
Si bien tuvo un arranque complicado, el elenco de Nicolás Diez pudo mostrar su mejor cara y golear por 4 a 1 a Racing con goles de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz. De esta forma volvió al triunfo tras la caída con Huracán, e intentará seguir sumando de cara a afianzarse en la zona de playoff y meterse nuevamente en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El inicio de la Lepra mendocina en el Torneo Clausura no es el esperado y no logró acercarse a lo mostrado durante el Apertura, en el que finalizó sexto en su zona, consiguiendo ganar solo un partido de los seis disputados en el campeonato actual. En su anterior compromiso igualó 1 a 1 con Tigre, que se lo empató con un polémico penal en el tiempo de descuento que convirtió Braian Martínez.
Este sábado en Junín, el Canalla buscará estirar su invicto y afianzarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, frente a un Verdolaga que encadena ocho partidos sin ganar como local, desde las 19.15.
El Verde atraviesa una racha de ocho encuentros sin conocer la victoria en su cancha y está comprometido con el descenso en la tabla anual y en la de promedios, con 21 puntos y un coeficiente de 0.981. Aunque en su anterior partido como local estuvo cerca de levantar cabeza al empezar ganando por 2 a 0 frente a Atlético Tucumán, no pudo mantenerse en ventaja y se le escapó la victoria tras encajar goles en los minutos finales, además, viene de ser goleado 3 a 0 por Deportivo Riestra.
Invicto desde el regreso de Ángel Di María, el Canalla no lograba mostrar su mejor versión y llevaba una racha de tres empates consecutivos, hasta que con un gol antológico de tiro libre en el clásico rosarino, pudo conseguir la victoria y hacer que todo el Gigante de Arroyito entone: “Que de la mano, de Angelito, todos la vuelta vamos a dar”. Ahora espera despegar de una vez por todas y seguir consolidándose en puestos de Copa Libertadores y en zona de playoffs.
Vélez y Lanús se medirán el sábado a partir de las 21.30 en el estadio José Amalfitani, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
Vélez ganó en Mendoza ante Godoy Cruz y lleva tres victorias al hilo. El Fortín, que en cuartos de final de la Libertadores se medirá ante Racing en un cruce con mucha historia, solo cayó en uno de los nueve partidos que lleva con Guillermo Barros Schelotto. El DT, en la conferencia de prensa tras el triunfo ante el Tomba, dijo: “El sábado vamos a tener un rival difícil como Lanús, que viene en crecimiento. Va a ser un partido interesante". Además, Elías Gómez renovó su vínculo con el club hasta fines de 2028.
Lanús se acostumbró a festejar sobre la hora. El Granate venía de igualar ante Central Córdoba por la Sudamericana en el final del encuentro para luego pasar de ronda por penales, y la última fecha, cuando parecía que se quedaba sin nada, rescató un empate ante River con gol de Rodrigo Castillo. Por el campeonato, el equipo de Mauricio Pellegrino acumula 10 puntos y de los últimos cinco, ganó cuatro. Marcelino Moreno está con una molestia y no jugaría.
