El último fin de semana se disputó la fecha que dio por finalizada la fase regular del Torneo Dos Orillas, el cual es organizado conjuntamente por la Asociación Santafesina de Hockey y por la Federación Entrerriana de Hockey.
Banco Provincial y El Quillá nuevamente en una final, esta vez por el Dos Orillas
Hace seis meses, Las Kresteras se consagraron campeonas del Torneo Oficial de la ASH al vencer en el choque decisivo a Las Tiburonas. Este sábado volverán a enfrentarse para dirimir si el equipo de De Petre o el de Messina se queda con el certamen organizado conjuntamente por la Asociación Santafesina y por la Federación Entrerriana.
Tras la finalización de la jornada, se definió que Banco Provincial será quien protagonice la final ante Náutico El Quillá, elenco que ya estaba clasificado desde la fecha anterior.
El conjunto dirigido técnicamente por Daniel De Petre aseguró su plaza en el choque definitivo al igualar 7 a 7 con La Salle Jobson en Cabaña Leiva.
Desde el inicio, ambos equipos apostaron por una propuesta ofensiva y vertical. Banco golpeó primero tras un desborde de Luna Morello por derecha: su centro no encontró desvíos y terminó ingresando por el primer palo para el 1-0.
La Salle respondió rápido desde el córner corto. Jose Salamano sacó un potente remate al medio del arco para el 1-1. A partir de allí, Las Kresteras crecieron desde los fijos. En uno de ellos, una infracción derivó en penal y Ruth Fuchs volvió a adelantar 2-1 a Banco con una definición junto al palo derecho.
La respuesta local volvió a llegar desde esa vía: Salamano asistió a Mora Bramante, que estableció el 2-2. El ida y vuelta no daba respiro. Banco volvió a tener una oportunidad clara desde un penal, pero Mariela Rosales lo atajó.
Así y todo, insistió en los cortos, y en el séptimo del partido, Morello jugó cruzado para Celina Basilio, que envió la bocha al área para el desvío de Vale Suravsky y el 3-2. En el segundo cuarto, Morena García Rossi conectó por el segundo palo otro centro de Morello para ampliar diferencias y colocar el 4-2.
La Salle no se resignó y descontó mediante un penal de Rocío Carlen tras una acción de "Luli" Beltramino. Ya en el tercer cuarto, Carlen volvió a marcar desde los doce pasos para el 4-4 y encabezó la remontada local.
Primero apareció por el segundo palo tras un centro de Juliana Bravo para el 5-4 y luego firmó su cuarto gol personal, nuevamente de penal, para el 6-4.
Pero Banco reaccionó en el último cuarto. Tras una recuperación alta de Fuchs, la jugada continuó con una bocha profunda de Rocío Caldíz que encontró a Basilio para el 6-5. Minutos después, la propia Celina Basilio igualó 6-6 con un misil en un córner corto.
El cierre mantuvo la intensidad. Banco volvió a pasar al frente luego de una arremetida de Basilio y la definición cruzada de Suravsky para el 7-6. Sin embargo, La Salle encontró una última respuesta desde el fijo y Bramante decretó el 7-7 definitivo.
El empate le permitió a Banco Provincial asegurar su lugar en la Superfinal del próximo sábado ante El Quillá, que el sábado se aseguró el primer puesto en el cierre de la fase regular.
Con una contundente goleada 5 a 0 sobre Estudiantes Blanco, el elenco dirigido tácticamente por Andrés Messina ratificó su gran presente y se quedó con el liderazgo de la Zona Campeonato de cara a la instancia decisiva.
El triunfo le permite a Las Tiburonas llegar con impulso a la Superfinal del próximo fin de semana. Del otro lado, la derrota condenó a Estudiantes Blanco al descenso.