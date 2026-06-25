Hockey

Banco Provincial y El Quillá nuevamente en una final, esta vez por el Dos Orillas

Hace seis meses, Las Kresteras se consagraron campeonas del Torneo Oficial de la ASH al vencer en el choque decisivo a Las Tiburonas. Este sábado volverán a enfrentarse para dirimir si el equipo de De Petre o el de Messina se queda con el certamen organizado conjuntamente por la Asociación Santafesina y por la Federación Entrerriana.