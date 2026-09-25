Venezuela afrontó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como parte de un proceso de preparación que comenzó mucho antes de la llegada de la delegación a la provincia. Con atletas que venían de participar en competencias internacionales, el objetivo fue dar lo mejor en cada disciplina y aprovechar una nueva instancia dentro del ciclo deportivo.
Venezuela en Santa Fe 2026: “Nuestros atletas vienen con una preparación muy planificada”
Dhayisbel Torrealba, jefa de Misión venezolana, destacó el trabajo realizado por la delegación, el nivel de sus atletas y el valor del encuentro con representantes de toda Sudamérica durante los Juegos.
Dhayisbel Torrealba, jefa de Misión de Venezuela, explicó que la participación en Santa Fe formó parte de una planificación más amplia que contempla los distintos compromisos internacionales.
“Esto es una planificación y una organización de parte de nuestro país desde mucho tiempo atrás, preparándonos para todos los macroeventos del ciclo y este es uno de ellos”, explicó.
La dirigente también destacó la continuidad en la preparación de los atletas venezolanos, muchos de ellos con experiencia previa en competencias suramericanas.
“Vienen con una preparación continua, una preparación muy planificada y organizada para dar lo mejor de sí en esta competencia”, señaló.
El orgullo de representar a Venezuela
A la hora de hablar de los deportistas que llegaron a Santa Fe, Torrealba destacó especialmente a los representantes venezolanos en natación y esgrima, aunque remarcó que toda la delegación tenía motivos para ser seguida de cerca.
“Tenemos atletas en la natación, tenemos atletas en la esgrima, muy buenos. En realidad, todos son buenos”, afirmó.
Pero para la jefa de Misión, la participación tuvo también una dimensión que excedió los resultados deportivos. En su relato apareció el contexto atravesado por Venezuela y el significado que tuvo para los atletas representar a su país.
“Después de venir de un fuerte terremoto, que nuestros atletas representen dignamente al país y como orgullo después de vivir esta experiencia tan amarga, para nosotros es gratificante y de verdad se valora mucho”, expresó.
El crecimiento del deporte sudamericano
Torrealba también puso en valor el nivel que encontró durante los Juegos y la preparación con la que llegaron las distintas delegaciones. “Creo que es algo muy bien organizado y que los países se preparan para venir a esta cita”, sostuvo.
Para la dirigente, el desarrollo de las competencias también permite observar el crecimiento del deporte de la región en el escenario internacional.
Medallero
“Creo que estamos dando mucho de qué hablar como Sudamérica para unos eventos como este”, afirmó.
El encuentro más allá de la competencia
Además de los resultados, Torrealba destacó uno de los aspectos que atraviesan a los Juegos: la posibilidad de compartir con atletas y dirigentes de otros países. “Une a todos los países”, resumió.
En ese sentido, señaló que la convivencia durante la competencia permite que los deportistas no solamente se enfrenten dentro de los escenarios, sino que también generen vínculos fuera de ellos. “Los atletas pueden compartir, enfrentarse entre ellos sanamente, respetuosamente”, concluyó.
A medida que Santa Fe 2026 se acerca a su cierre, la experiencia venezolana queda ligada no solamente a la preparación y al rendimiento de sus atletas, sino también a ese intercambio que convirtió a los Juegos en un punto de encuentro para el deporte sudamericano.