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Mercedes, Verstappen y Antonelli: la teoría de Ralf Schumacher que fue rechazada por el entorno del campeón

El futuro de Max Verstappen volvió a instalarse en el centro de la escena de la Fórmula 1. Esta vez, a partir de unas declaraciones de Ralf Schumacher que vincularon al neerlandés con Mercedes y que generaron una rápida respuesta desde el entorno del actual campeón del mundo.

"Se rumorea que Wolff le hizo una oferta en secreto, pero era tan baja que ni siquiera podía considerarse una opción", comentó Schumacher "Se rumorea que Wolff le hizo una oferta en secreto, pero era tan baja que ni siquiera podía considerarse una opción", comentó Schumacher
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El expiloto alemán afirmó que Toto Wolff habría realizado un acercamiento a Verstappen pensando en la temporada 2027. Sin embargo, según su versión, la propuesta económica estaba muy lejos de las pretensiones del piloto de Red Bull.

"Se rumorea que Wolff le hizo una oferta en secreto, pero era tan baja que ni siquiera podía considerarse una opción", comentó Schumacher durante el podcast Backstage Boxengasse.

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 12, 2026 Red Bull's Max Verstappen poses for a selfie with a spectator after practice REUTERS/Bruna Casas"Se rumorea que Wolff le hizo una oferta en secreto, pero era tan baja que ni siquiera podía considerarse una opción", comentó Schumacher.

Para el hermano de Michael Schumacher, la supuesta oferta habría tenido un objetivo diferente al de concretar el fichaje. Según su interpretación, Mercedes no tendría interés real en incorporar a Verstappen debido al gran presente de Kimi Antonelli, líder del campeonato 2026 y principal apuesta de futuro de la escudería alemana.

La oferta secreta de Wolff

Schumacher incluso recordó la histórica rivalidad que protagonizaron Lewis Hamilton y Nico Rosberg dentro del equipo y consideró que Wolff no estaría dispuesto a repetir una situación similar con Antonelli y Verstappen compartiendo estructura.

"¿Por qué querría tener a dos pilotos peleándose entre sí? Eso pondría en riesgo el proyecto de Antonelli", sostuvo.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 7, 2026 Mercedes team principal Toto Wolff celebrates with the trophy on the podium after Mercedes' Andrea Kimi Antonelli wins the Monaco Grand Prix REUTERS/Yves Herman"Se rumorea que Wolff le hizo una oferta en secreto, pero era tan baja que ni siquiera podía considerarse una opción", comentó Schumacher

Las declaraciones no tardaron en encontrar respuesta. A través de las redes sociales, Jos Verstappen desmintió la información y cuestionó la credibilidad de Schumacher.

"Ralf, otra vez traes información incorrecta", escribió el padre del tetracampeón mundial en una publicación que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la categoría.

Rivalidades internas

La situación se produce en un contexto en el que el mercado de pilotos ya comienza a mirar más allá de 2026. Desde hace tiempo, Mercedes aparece asociada a posibles movimientos vinculados a Verstappen, especialmente por la admiración que Wolff manifestó en distintas oportunidades hacia el piloto neerlandés.

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Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre negociaciones entre ambas partes. Por el contrario, la respuesta de Jos Verstappen pareció cerrar rápidamente la puerta a la versión difundida por Schumacher.

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Mientras tanto, Verstappen continúa enfocado en su proyecto deportivo con Red Bull, aunque su nombre sigue siendo uno de los más codiciados del paddock de cara a los próximos cambios reglamentarios que afrontará la Fórmula 1.

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