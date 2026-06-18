Fórmula 1

Mercedes, Verstappen y Antonelli: la teoría de Ralf Schumacher que fue rechazada por el entorno del campeón

El futuro de Max Verstappen volvió a instalarse en el centro de la escena de la Fórmula 1. Esta vez, a partir de unas declaraciones de Ralf Schumacher que vincularon al neerlandés con Mercedes y que generaron una rápida respuesta desde el entorno del actual campeón del mundo.