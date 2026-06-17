Lewis Hamilton volvió a sonreír arriba de un podio. La victoria conseguida en Barcelona no fue una más para el siete veces campeón del mundo: significó su primer triunfo con Ferrari y la confirmación de que, después de meses complejos, finalmente encontró el camino para sentirse competitivo dentro de la Scuderia.
El "Bono italiano" detrás del regreso de Hamilton a la victoria
Tras un difícil primer año en Ferrari, el británico volvió a ganar en Barcelona. Detrás de su recuperación aparece Carlo Santi, el ingeniero con el que construyó una relación de confianza que ya empieza a dar resultados.
En esa recuperación hay un protagonista que trabaja lejos de los flashes. Se trata de Carlo Santi, el ingeniero de carrera que asumió el desafío de acompañar a Hamilton en 2026 y que hoy ocupa un rol clave dentro de su entorno técnico.
La temporada pasada había sido difícil para el británico. En su debut con Ferrari nunca logró una adaptación completa al SF-25 y los resultados estuvieron por debajo de las expectativas. Por eso, cuando comenzó el desarrollo del nuevo SF-26, también llegaron algunos cambios internos que terminaron siendo decisivos.
Uno de ellos fue la incorporación de Santi como ingeniero de carrera. Lo que en principio iba a ser una solución temporal se transformó rápidamente en una sociedad que comenzó a rendir frutos.
"No siempre es sencillo encontrar la conexión entre piloto e ingeniero", explicó Hamilton semanas atrás. "Con Carlo encontramos una muy buena manera de trabajar juntos".
El propio británico fue quien lo definió con una frase que rápidamente llamó la atención en el paddock: "Es como mi Bono italiano", en referencia a Peter Bonnington, el histórico ingeniero con quien conquistó seis de sus siete títulos mundiales durante su etapa en Mercedes.
A sus 52 años, Santi es un hombre de extensa trayectoria dentro de Ferrari. Nacido en Verona y formado como ingeniero mecánico en el Politécnico de Milán, lleva más de una década trabajando en la escudería italiana. Entre sus antecedentes figura haber sido ingeniero de carrera de Kimi Räikkönen en 2018, temporada en la que el finlandés logró su última victoria en Fórmula 1.
Desde que comenzó a trabajar junto a Hamilton, los resultados fueron creciendo. En las últimas tres carreras el británico consiguió dos segundos puestos y la victoria en Barcelona, un rendimiento que lo volvió a acercar a la pelea por el campeonato.
Para Ferrari, el éxito del domingo tuvo mucho valor deportivo. Para Hamilton, además, representó la confirmación de que el proceso de adaptación finalmente empieza a dar resultados. Y en ese recorrido, Carlo Santi se convirtió en una de las piezas más importantes de su nuevo capítulo vestido de rojo.