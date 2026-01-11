El DT argentino Luis Zubeldía fue operado del corazón

El entrenador de Fluminense, Luis Zubeldía, fue intervenido quirúrgicamente este sábado en Río de Janeiro, luego de que los estudios médicos detectaran una complicación coronaria. El técnico argentino, de 43 años, fue sometido a una angioplastia con colocación de stent, según confirmó el club brasileño mediante un parte médico oficial.
El procedimiento se realizó durante la tarde y fue considerado “exitoso” por los médicos del club. Sin embargo, los especialistas determinaron prolongar el período de recuperación, lo que obligará al cuerpo técnico a reacomodar la planificación del equipo en el arranque de la temporada.
Fluminense informó que Zubeldía deberá guardar reposo absoluto por un período de hasta 15 días, en el que estará totalmente alejado de los entrenamientos y la actividad profesional. Durante ese lapso, el plantel será dirigido por sus asistentes.
Comunicado y mensaje de apoyo
"¡Que sea una gran recuperación, Profe!", fue el mensaje del club carioca en sus redes oficiales, acompañado del informe firmado por el área médica. La publicación generó una rápida reacción de hinchas y colegas, que enviaron mensajes de apoyo al técnico argentino.
Zubeldía había asumido el cargo en Fluminense tras su paso por Liga de Quito, donde logró buenos resultados. También es recordado por sus ciclos en Lanús, Racing, Barcelona de Ecuador y otros clubes del continente. La situación médica obligará ahora a una pausa inesperada justo en el inicio de su ciclo en Brasil.