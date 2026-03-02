Fuerte caída de la liquidación de divisas en febrero

Los agro exportadores liquidaron en el mes de febrero U$S 1.289 millones de dólares, un 30% menos que en el primer mes de 2026 y un 41% menos que en febrero de 2025, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas.
De esta manera los dos primeros meses del año ingresaron divisas la exportación de productos generados por el sector agroindustrial por un total de 3.140 millones de dólares, que comparado a igual periodo del año 2025, significo una caída de del 26%, o U$S 1.114 millones menos respecto de lo liquidado entonces.
De acuerdo con lo informado por CIARA – CEC, la caída de la liquidación de divisas en el mes de febrero fue consecuencia de la menor cantidad de días hábiles, 15 en total, debido a los feriados de carnaval, pero fundamentalmente “a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.
El año pasado los ingresos por la liquidación de exportaciones del sector agro industrial sumaron US$ 31.338.763.371, un 25% más que el año anterior, lo que representa ingresos adicionales por U$S 6.250 millones y se espera para este año ingresos similares.
Una parte de estos dólares son comprados por el Banco Central que, en lo que va del año, sumó a las reservas U$S 2.712 millones: en febrero compró u$s1.555 millones mientras que en enero había adquirido u$s1.157 millones.