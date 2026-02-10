Inflación de enero: el dato tras la polémica por Lavagna, las cifras de CABA y el pedido del FMI

La inflación del primer mes de 2026 se polemizó tras la renuncia de Marco Lavagna, funcionario que había sobrevivido desde la presidencia de Alberto Fernández, a la dirección del INDEC.
Su salida se ha dado fundamentalmente por diferencias en torno a la aplicación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tendría que haberse comenzado a aplicar en enero, y que desde el Ministerio de Economía de Luis Caputo se ha ralentizado y se decidió continuar con la a Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05.
Este lunes, el segundo de Lavagna en la estructura, Pedro Lines, ya fue designado como nuevo titular del INDEC mediante el decreto 91/2026 del Boletín Oficial, siendo el de este martes su primer comunicado en el cargo.
Qué cifra llegaría
Los números estimados no suelen ser exactos ni uniformes entre todas las agencias, pero no dejan de brindar una aproximación y dejan un número promedio en las horas previas a la oficialización.
EcoGo Consultores da un balance de 2,5% para alimentos y bebidas, Equilibra da el un 2,2% general para el mes pasado, Fundación Libertad y Progreso indicó que el valor cerró en 2,6%, y la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,4% en enero.
Estos valores se contrastan con los oficiales de la ciudad de Buenos Aires compartidos este lunes, siempre levemente más elevados que los nacionales ya que el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) utiliza la fórmula actualizada para medir la inflación, donde se llegó al 3% al hacerlo sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021.
Solicitud del FMI
En el marco de las visitas de funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado fin de semana a Argentina, la discusión en torno a la fórmula de medición de inflación se puso sobre la mesa.
Según lo publicado por Clarín, las preguntas apuntaron a los motivos detrás de la marcha atrás con el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los próximos pasos que dará el ministro de Economía, Luis Caputo. Publicación de momento no refutada por vías oficiales ni la controversial Oficina de Respuesta Oficial en X.
"Hicieron las preguntas habituales: por qué no se va a hacer el cambio del IPC", habría comentado la fuente con conocimiento al diario porteño. También se agrega que en su último informe de agosto, el staff del FMI preveía la publicación del índice actualizado "a fines de 2025", y afirmó que el momento preciso de su difusión iba a ser discutido en esta revisión.