Un problema urgente

Andrés Schipani: “El deterioro del empleo formal y de la educación perpetúan la transmisión de la pobreza”

Durante buena parte del siglo XX los argentinos nos pensamos como una sociedad de clase media, apuntala por una organización del trabajo en derredor de una sociedad salarias y una educación a la altura de los mejores del mundo. Eso empezó a cambiar hace 50 años hasta convertirnos en una donde la pobreza creció más que en el resto de los países latinoamericanos. ¿Qué nos pasó? ¿Cuáles fueron las causas de la caída? ¿Estamos a tiempo de revertirlo?