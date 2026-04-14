El motor verde, disponible y con poco uso

Un debate pendiente para que Argentina deje de malgastar su potencial en biocombustibles

El Ieral de la Fundación Mediterránea propone transicionar hacia un mercado de libre competencia y elevar los cortes obligatorios en surtidores al 15%, aprovechando la infraestructura actual para bajar costos y diversificar la matriz energética.