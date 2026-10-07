Anuncio oficial de YPF

La biorrefinería de San Lorenzo le vendió su capacidad de producción futura a la francesa Total

La planta producirá -desde fines del 2029- combustible sustentable de aviación, una versión evolucionada del biodiésel. El acuerdo Mercosur-UE acelera las ventas pero impone exigencias ambientales; la producción santafesina es "libre de deforestación", excepto en el 0,4% de su superficie.