El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía, dejó un saldo de 1.410.000 turistas que viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 332.557 millones.
Viajes más cortos y menos consumo: el balance turístico del fin de semana largo
Menos movimiento que en 2025 pero también menos días feriados: el año pasado fueron cuatro jornadas no laborables. Fuerte impulso de las fiestas populares. Amplia agenda en Santa Fe.
El movimiento turístico estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.
La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales. También, por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de este mes (9 de noviembre en todo el país, 10 en Córdoba y 11 en Buenos Aires).
La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3). La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia.
El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 118.770, con una baja del 3,1% frente a 2025, descontada la inflación interanual. El gasto total de $ 332.557 millones representó una caída real del 30,3%.
La reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos.
Presupuesto controlado
El movimiento de excursionistas tuvo un papel relevante en numerosas localidades. Las visitas por el día permitieron sostener la actividad gastronómica, comercial y recreativa, aunque con un impacto diferente al de los turistas que pernoctaron.
Las decisiones de viaje también estuvieron condicionadas por la búsqueda de alternativas accesibles y la posibilidad de ajustar los gastos durante la estadía.
En ese escenario, el desafío para los destinos no fue solamente atraer visitantes, sino también lograr que permanecieran más tiempo y ampliaran su consumo en los comercios y servicios locales.
Las decisiones de viaje continuaron caracterizándose por una planificación flexible y una fuerte presencia de reservas de último momento. En varios destinos, los operadores turísticos señalaron que las contrataciones se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que dificultó anticipar los niveles definitivos de ocupación.
Esta modalidad favoreció las escapadas espontáneas y los desplazamientos de corta distancia, pero también generó incertidumbre entre los prestadores de alojamiento y servicios turísticos, que debieron ajustar sus expectativas a medida que avanzaba el fin de semana.
El consumo turístico presentó una marcada heterogeneidad. Los presupuestos variaron según el destino, el tipo de alojamiento, la duración de la estadía y las actividades elegidas.
En ese contexto, las propuestas gratuitas, los espacios públicos, las ferias y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para disfrutar del feriado sin incrementar demasiado el presupuesto familiar.
Cercanía
La actividad turística mostró una creciente vinculación con los desplazamientos de los propios residentes. Las ferias, los encuentros culturales y las propuestas recreativas no solo atrajeron visitantes de otras provincias, sino que también incentivaron viajes dentro de cada territorio.
Este movimiento de cercanía contribuyó a distribuir el consumo hacia pequeñas localidades y emprendimientos regionales, aunque su impacto resultó más difícil de cuantificar que el turismo con pernocte.
En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Excluyendo también el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537.
El impacto económico acumulado superó los $ 3,7 billones.
Religión, deporte y naturaleza
Entre los ítems destacados del fin de semana largo, CAME ubica el turismo religioso por la festividad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, en Santiago del Estero. Las reservas hoteleras alcanzaron el 100% en Sumampa y Villa Ojo de Agua, sobre una oferta conjunta de 296 plazas, impulsadas por la llegada de peregrinos y visitantes.
Las fiestas regionales volvieron a demostrar su importancia para el turismo de cercanía. Entre Ríos presentó alrededor de 20 acontecimientos, con la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale y la Fiesta del Choripán Entrerriano en Rosario del Tala. En Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó reservas superiores al 85% en el norte provincial y dejó a Chos Malal prácticamente sin disponibilidad de alojamiento.
También se destacaron la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, la Fiesta Provincial del Cultivo de la Mandioca en Misiones y las celebraciones gastronómicas de distintas localidades del país.
Las competencias deportivas tuvieron un papel destacado en los destinos patagónicos. Bariloche recibió a corredores de montaña durante Patagonia Bariloche by UTMB, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura fueron protagonistas del Gran Fondo Siete Lagos, con un recorrido principal de 110 kilómetros.
En Ushuaia, la competencia Epic 2026 reunió una participación estimada de 300 atletas en pruebas de mountain bike y trail running.
Hubo una alta demanda en destinos de montaña: Bariloche registró un 85% de ocupación hotelera, Ushuaia estimó un 78% y Jujuy informó un promedio del 71% en alojamientos hoteleros y parahoteleros.
En el norte neuquino, la Fiesta Nacional del Chivito llevó las reservas por encima del 85 %.
El fin de semana largo también funcionó como antesala de la temporada turística 2027. Entre Ríos presentó su campaña "Friendly por Naturaleza", con una oferta de 70 destinos que incluyó termas, playas, carnavales, gastronomía, vinos y experiencias para viajar con mascotas.
San Juan acompañó la Fiesta Nacional del Sol con promociones hoteleras y gastronómicas, mientras que Salta lanzó PreSalta, un programa de reintegros del 50% para compras anticipadas de servicios turísticos.
La venta de pasajes de ómnibus de larga distancia para el fin de semana largo aumentó un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, según datos de Plataforma10. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza se ubicaron entre los destinos más elegidos por los pasajeros. La comparación correspondió a un fin de semana común del mismo mes y no al feriado equivalente de 2025.
En la provincia
El informe destaca la actividad desarrollada en la provincia de Santa Fe que desplegó una de las agendas más extensas del fin de semana, con más de 45 acontecimientos y una concurrencia proyectada superior a 240.000 asistentes.