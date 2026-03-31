En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 31 de marzo, en Argentina

El dólar cerró la jornada con subas generalizadas en el mercado. En los bancos se registraron aumentos, mientras que el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
El mercado de divisas registró movimientos dispares este lunes: las cotizaciones en entidades bancarias avanzaron, el dólar informal retrocedió y el financiero operó en alza.
El dólar cerró la jornada con subas generalizadas en el mercado. En los bancos se registraron aumentos, mientras que el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
Por su parte, el MEP avanzó y se ubicó en torno a los $1.432, con una leve suba. El dólar informal también mostró un incremento y mantuvo una brecha de $20 entre ambas puntas.