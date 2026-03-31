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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 31 de marzo, en Argentina

El mercado de divisas registró movimientos dispares este lunes: las cotizaciones en entidades bancarias avanzaron, el dólar informal retrocedió y el financiero operó en alza.

El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
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El dólar cerró la jornada con subas generalizadas en el mercado. En los bancos se registraron aumentos, mientras que el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Por su parte, el MEP avanzó y se ubicó en torno a los $1.432, con una leve suba. El dólar informal también mostró un incremento y mantuvo una brecha de $20 entre ambas puntas.

09:00 / Mar. 31.03.2026

Así cerró el dólar el lunes

  • Banco Nación: $1.365 / $1.415
  • Banco Provincia: $1.365 / $1.415
  • Banco Santa Fe: $1.365 / $1.425
  • ICBC: $1.360 / $1.420
  • Banco Bica: $1.365 / $1.420
  • Banco Entre Ríos: $1.410 / $1.460
  • Dólar MEP: $1.431,41 / $1.431,98
  • Dólar blue: $1.405 / $1.425
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