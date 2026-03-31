Salarios en picada

Por la caída del consumo, las importaciones se retrajeron más de 20 % en el primer bimestre

Un informe de Apyme muestra una retracción respecto de 2025, aunque se mantienen por encima del mismo período de 2024. En la provincia de Santa Fe se registran 13.785 puestos de trabajo menos desde noviembre de 2023, de los cuales más de la mitad le corresponde a la industria manufacturera.