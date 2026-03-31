Por la caída del consumo, las importaciones se retrajeron más de 20 % en el primer bimestre

Producto de una caída en el nivel de actividad y consumo, las importaciones en Santa Fe se retrajeron en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo período del año pasado, aunque se mantiene por encima de los niveles registrados en 2024, de acuerdo con el último informe de coyuntura publicado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme).
“La desaceleración de las importaciones no responde a un cambio en la política de apertura económica, sino a un freno en la actividad. La menor demanda interna reduce la necesidad de importar, especialmente en bienes intermedios utilizados para la producción”, resume el informe.
El deterioro del salario es decisivo en esta caída de las importaciones en los bienes de consumo porque viene perdiendo contra la inflación, cayó los últimos cinco meses en forma consecutiva, y está por debajo de los niveles que tenía antes de la asunción de Javier Milei. Un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por otro lado,concluye que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el poder adquisitivo del salario mínimo real cayó casi 38%, llevando el salario mínimo real a niveles inferiores a los registrados en 2001.
El comportamiento de las importaciones, indica el informe de Apyme, no es el mismo para los bienes de consumo final que son los que impactan contra la producción local y que están un 21% por encima del nivel de enero de 2024 que para los bienes intermedios, que son en general insumos que se incorporan a las cadenas productivas locales y que apenas crecieron un 5,8%.
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De acuerdo con el relevamiento de Apyme, en el primer bimestre de 2026 las importaciones totales cayeron un 10,6% respecto al mismo período de 2025 pero se mantienen un 5,3% por encima de 2024.
Este contexto impactaron con dureza en el empleo y el número de empresas en la provincia de Santa Fe donde se registraron desde noviembre de 2023 un total de 13.785 empleos menos, de los cuales el 56,3% corresponde a la industria manufacturera, y una reducción de 2.358 empresas, con un fuerte impacto en el entramado pyme.
De acuerdo con el informe, las cadenas más afectadas en términos de empleo son línea blanca, maquinaria agrícola y automotriz. En el caso de la maquinaria, uno de los sectores más dinámicos de la provincia, está perdiendo terreno frente a las importaciones: mientras que hasta 2023 crecía la participación de la producción nacional, en 2024 ese proceso se interrumpe y en 2025 se revierte con un aumento de las importaciones.
El caso de las sembradoras resulta paradigmático: hasta 2024 su producción era completamente nacional, mientras que desde entonces se registran niveles récord de importación. Este proceso ya tiene impacto concreto en la provincia, con la pérdida de 988 empleos y el cierre de 14 empresas, incluso en un contexto de crecimiento de la actividad agrícola.
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En febrero de 2026 se registraron en todo el país 11.460 empresas importadoras, el valor más alto para ese mes desde 2019. Los mayores incrementos se observan en sectores como textil, materiales para la construcción y lácteos. En cuanto al origen, China se consolida como el principal proveedor de Argentina, seguida por Brasil y Estados Unidos.
Sectores como automotriz (+60% vs 2024 y -1,4% vs 2025), calzado (+63% y -20%), lácteos (+74% y -21%), materiales de la construcción (+136% y -26%) y textil (+36% y -24%) son las que reflejan una caída respecto al año pasado pero se mantienen alto respecto a el primer bimestre de 2024; mientras que algunas cadenas siguen aumentando sus importaciones respecto a los dos años anteriores como la cárnica (+244% vs 2024 y +34% vs 2025), los fideos (+227% y +50%) y los muebles (+358% y +54%), mientras que la línea blanca (+192% y +19%) se mantiene en niveles elevados.