El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo en Rosario que el gobierno ya compró unos US$ 14 mil millones y “de acá a la elección vamos a comprar por lo menos US$ 10 mil millones más”.
Daza explicó por qué habrá dólares para despejar riesgos de una corrida antes del 2027 electoral
Un superávit comercial que este año alcanzaría US$ 25 mil millones e ingresos por el RIGI que por ahora totalizan US$ 4.500 millones de los US$ 50 mil ya aprobados, son los fundamentos que el viceministro de Economía ofreció durante su presencia eel Experiencia Rosario de Idea.
“Entonces vamos a llegar con reservas (netas) de US$ 20 mil millones” a los comicios del próximo año, añadió, en referencia a “los traumas” cambiarios del país de cara a los comicios. Pero “ahora las condiciones macroeconómicas son absolutamente extraordinarias”, afirmó.
Sostuvo que “llegamos con mucho más reservas, llegamos con cuentas externas mucho más robustas que las del año pasado”, cuando los comicios anticiparon una dolarización de carteras por unos US$ 35.000 millones el pasado año.
“El año pasado el superávit comercial fue 5000 millones de dólares todo el año; este año lo más posible es que sea alrededor de 25.000 millones de dólares y el año que viene todavía más. Entonces vamos a llegar el año que viene con mucho más reservas con superávit fiscal validado, con superávit de cuenta corriente más alto”.
"Creemos que con la inflación bajando y con la economía creciendo, pasamos de jugar a la defensiva y vamos a empezar a poder jugar a la ofensiva. Siempre cumpliendo con los requisitos de autoridad fiscal”.
Tras el estancamiento de 2011-2023
Durante la jornada Experiencia Rosario de Idea, junto al titular del Coloquio, Santiago Mignone, el funcionario nacional repasó la “trayectoria del crecimiento actual e interrupción del estancamiento previo. Venimos de 26 meses -más o menos- creciendo a una tasa de entre 1,8 y 2%.
“Hay sectores que están creciendo más rápido y hay sectores que no están creciendo, eso es una realidad. Hay un quiebre con el período 2011-2023” cuando “el crecimiento fue nulo”, “la creación de empleo fue para abajo” y “el crecimiento de los ingresos fue nulo”.
El viceministro sostuvo que “en el Rigi hay presentados US$ 150.000 millones aproximadamente de solicitudes de inversión. Hemos aprobado aproximadamente US$ 50.000. Se han materializado -detalló US$ 4.500 millones y el 97% está por delante. Argentina hoy se está alineando con lo que geopolíticamente necesita el mundo occidental”.
Equilibrios y fundamentos
“Cuando contemplamos lo que es comercio y lo que es inversión, no hay otro país que presente un cambio en la balanza de pagos más grande que tiene Argentina en la próxima década. Ni uno en el mundo”, subrayó Daza.
“Lo que genera crisis es el desequilibrio macro y la posibilidad de un quiebre en el régimen que se está imponiendo”, señaló el vice de Luis Caputo en Economía, en referencia a lo que en Casa Rosada advierten como “riesgo kuka”.
"Por el lado de los equilibrios macro, por primera vez, desde que yo vengo trabajando con Argentina, más de tres décadas, vamos a llegar a una elección con un superávit externo, superávit de cuenta corriente, superávit fiscal con los bancos totalmente calzados y sobre capitalizados, comprando reservas, no vendiendo reservas, con la inflación cayendo y con la economía creciendo”.
Sobre lo que falta en la economía, admitió que “aproximadamente el 45% de la población trabaja en el sector informal de la economía”. Y dijo que “nos falta mucho trabajo” .
“Queremos tener el sistema tributario más efectivo y más eficiente en el mundo, queremos tener un mercado laboral todavía mucho más eficiente y flexible que el que tenemos. Queremos tener un sistema financiero que hoy no tenemos, que es una tragedia”, afirmó.