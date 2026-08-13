El gobierno comprará otros US$ 10 mil millones

Daza explicó por qué habrá dólares para despejar riesgos de una corrida antes del 2027 electoral

Un superávit comercial que este año alcanzaría US$ 25 mil millones e ingresos por el RIGI que por ahora totalizan US$ 4.500 millones de los US$ 50 mil ya aprobados, son los fundamentos que el viceministro de Economía ofreció durante su presencia eel Experiencia Rosario de Idea.