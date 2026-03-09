Buen inicio de año para las exportaciones santafesinas

Las exportaciones de productos con origen en Santa Fe sumaron en enero U$S 1.314,8 millones de dólares, un 19,8 % más que el mismo mes del año pasado, producto de un aumento de más del 40% de los de origen primario y algo menos de las Manufacturas de Orígen Agropecuario que subieron por encima del 20%, pero que estuvieron morigeradas por las Manufacturas de Orígen Industrial que se derrumbaron el 20,2%, un indicio más de la grave situación que atraviesa el sector.
De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron en enero de 2026 una suba de 21,3%, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, disminuyeron 1,3% en relación con enero de 2025.
Esto significa que en enero de 2026 ingresaron por ventas al exterior de productos con origen en la provincia de Santa Fe U$S 217,1 millones más producto de que se vendieron 502.600 toneladas más de productos vinculados con el sector agropecuario y agro industrial.
El rubro Productos Primarios exportó por U$S 215,4 millones, 40,6% más que en el mismo mes de 2025. Las cantidades medidas en toneladas aumentaron 44,3%, mientras que los precios cayeron 2,5%.
En tanto las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron U$S 1.029 millones, y mostraron un incremento de 20,1% en relación al mismo mes del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones subieron 13,5%, y los precios medios aumentaron 5,8%.
Respecto de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) las exportaciones alcanzaron los U$S 61,0 millones, 20,2% menos que en igual mes del año 2025. Los volúmenes exportados registraron una disminución de 24,5%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 5,6%.
Finalmente, el valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 9,5 millones, reflejando una caída de 14,9% consecuencia de una retracción de los volúmenes de 9,4% y de los precios del 6,1%.
Por rubros, Grasas y aceites exportó por U$S 412,1millones; Residuos y desperdicios de la industria alimenticia por U$S 406,6 millones; Cereales por U$S 194,1 millones; Carnes por U$S 108,3 millones; Productos lácteos por U$S 60,9 millones; Productos de molinería por U$S 23,7 millones; Máquinas y aparatos, material eléctrico por U$S 23,5 millones y Productos químicos y conexos por U$S 23,2 millones.
Como sucede desde hace mucho tiempo la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja volvió a ser el principal producto exportado en la provincia y los principales destinos fueron India (13,0% del total), Vietnam (6,5%), Brasil (5,7%), Bangladesh, Indonesia, Chile, China, Perú, Egipto, y Estados Unidos.