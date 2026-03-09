#HOY:

Con el pie derecho

Buen inicio de año para las exportaciones santafesinas

En enero sumaron U$S 1.314 millones, 19,8% más que el mismo mes de 2025. Se derrumbaron las ventas externas de los productos industriales que profundizan la primarización de la economía provincial.

El sector primario apuntaló las exportaciones santafesinas de enero. El Litoral
Las exportaciones de productos con origen en Santa Fe sumaron en enero U$S 1.314,8 millones de dólares, un 19,8 % más que el mismo mes del año pasado, producto de un aumento de más del 40% de los de origen primario y algo menos de las Manufacturas de Orígen Agropecuario que subieron por encima del 20%, pero que estuvieron morigeradas por las Manufacturas de Orígen Industrial que se derrumbaron el 20,2%, un indicio más de la grave situación que atraviesa el sector.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron en enero de 2026 una suba de 21,3%, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, disminuyeron 1,3% en relación con enero de 2025.

Esto significa que en enero de 2026 ingresaron por ventas al exterior de productos con origen en la provincia de Santa Fe U$S 217,1 millones más producto de que se vendieron 502.600 toneladas más de productos vinculados con el sector agropecuario y agro industrial.

El rubro Productos Primarios exportó por U$S 215,4 millones, 40,6% más que en el mismo mes de 2025. Las cantidades medidas en toneladas aumentaron 44,3%, mientras que los precios cayeron 2,5%.

En tanto las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron U$S 1.029 millones, y mostraron un incremento de 20,1% en relación al mismo mes del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones subieron 13,5%, y los precios medios aumentaron 5,8%.

Respecto de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) las exportaciones alcanzaron los U$S 61,0 millones, 20,2% menos que en igual mes del año 2025. Los volúmenes exportados registraron una disminución de 24,5%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 5,6%.

Finalmente, el valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 9,5 millones, reflejando una caída de 14,9% consecuencia de una retracción de los volúmenes de 9,4% y de los precios del 6,1%.

Por rubros, Grasas y aceites exportó por U$S 412,1millones; Residuos y desperdicios de la industria alimenticia por U$S 406,6 millones; Cereales por U$S 194,1 millones; Carnes por U$S 108,3 millones; Productos lácteos por U$S 60,9 millones; Productos de molinería por U$S 23,7 millones; Máquinas y aparatos, material eléctrico por U$S 23,5 millones y Productos químicos y conexos por U$S 23,2 millones.

Como sucede desde hace mucho tiempo la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja volvió a ser el principal producto exportado en la provincia y los principales destinos fueron India (13,0% del total), Vietnam (6,5%), Brasil (5,7%), Bangladesh, Indonesia, Chile, China, Perú, Egipto, y Estados Unidos.

