Tramo I

El gobierno nacional adjudicó la ampliación del Gasoducto Perito Moreno por u$s 700 millones

Transportadora Gas del Sur (TGS) será la encargada de ejecutar la obra destinada a ampliar en 14 millones de metros cúbicos diarios el abastecimiento entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires). El proyecto no estará operativo antes del invierno 2026.