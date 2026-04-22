El 79% de los empresarios industriales mantendrá la cantidad de empleados en los próximos tres meses mientras que el 17,3% lo disminuirá; el 53,3% creen que en ese lapso de tiempo los precios se mantendrán, pero el 38,2% prevé que aumentarán y el 52,2% señala a la demanda interna insuficiente como el principal factor que está limitando su capacidad para aumentar la producción, seguido por la competencia de los productos importados con el 11,5%.
La mayoría prevé no aumentar el número de empleados y más de la mitad no producirá más por la caída de la demanda interna
Casi 4 de cada 10 empresarios industriales creen que los precios aumentarán los próximos tres meses. El 65% dice que la producción no variará y el 20,1% que disminuirá.
Estas son algunas de las conclusiones que muestra la Encuesta de Tendencia de Negocios de la industria manufacturera que elaboró el Indec que mostró para el segundo trimestre del año una mejora de 3 décimas porcentuales respecto al primer mes del año y se ubicó en -18,3, lejos de setiembre del año pasado cuando llegó a -23,2 pero también del mejor mes del año pasado que fue abril cuando fue de -11,7.
El Indicador de Confianza Empresarial de la industria manufacturera está compuesto por la opinión empresarial sobre las expectativas del volumen de producción, la evaluación actual de la cartera total de pedidos de clientes y la evaluación actual del nivel de stocks de productos terminados y se publica mensualmente.
Para el 72,5% de los empresarios manufactureros consultados la situación empresarial de los próximos tres meses será igual, para el 13,8% igual y para el 13,7% peor; mientras que el 62,5% dice que la situación empresarial de su negocio es normal y el 31,3% peor, porcentajes mejores que cuando se los consulta por la situación financiera de su empresa que el 63,8% considera que se mantendrá normal y el 25,5% la califica de mala.
Respecto de los niveles de producción para el segundo trimestre del año, el 64,4% de los industriales cree que no variará y el 20,1% que disminuirá mientras que el 58,2% estima que los pedidos vinculados con la demanda interna no variarán y el 24,3% disminuirán; y tampoco esperarán que las exportaciones traccionen ya que el 66% cree que no varirán y el 15,6% que disminuirán.
Respecto del empleo y consultados si en el segundo trimestre del año trabajarán menos horas los empleados en los sectores productivos de sus empresas, el 75% respondió que no variarán y el 18,7% que disminuirán; mientras que el 79% respondió que mantendrá el número de empleados y el 17,3% que disminuirán.
Finalmente, el 53,3% de los empresarios consultados cree que los precios promedios no variarán y el 38,2% que aumentarán mientras que el 38% considera que el acceso al crédito es normal y el 35% lo califica de difícil.