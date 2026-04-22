Confianza empresarial

La mayoría prevé no aumentar el número de empleados y más de la mitad no producirá más por la caída de la demanda interna

Casi 4 de cada 10 empresarios industriales creen que los precios aumentarán los próximos tres meses. El 65% dice que la producción no variará y el 20,1% que disminuirá.