Los industriales santafesinos expresaron su “más enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusaron de dirigirse en forma despectiva a quienes manifiestan preocupación por la situación de la industria nacional. Además, advirtieron que descalificar esas voces no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas para recuperar el crecimiento. “La industria no necesita agravios, necesita políticas que promuevan el desarrollo y un diálogo serio entre el sector público y el sector privado”, señalaron.
Industriales santafesinos rechazan expresiones del ministro Luis Caputo
“La descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo”, expresaron desde Fisfe.
Caputo habló de “los tarados que hablan de la industria” y sostuvo que omiten mencionar que, durante años, los argentinos pagaron precios muy superiores por productos como indumentaria, calzado, tecnología y automóviles. Lo hizo durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa.
Caputo critica precios de la industria
“Parece que viniéramos de un boom de la industria entre 2011 y 2023, que tuviésemos la industria más competitiva del mundo y que crecía fenomenal. Era exactamente lo contrario… En esos años la industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos, porque pagábamos las cosas dos, tres o diez veces más de lo que valían”, afirmó el ministro.
Desde Fisfe respondieron mediante un comunicado que “la descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo”. También señalaron que las industrias argentinas enfrentan una realidad compleja, marcada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener el empleo.
Los industriales de la provincia sostuvieron que, como representantes del sector, tienen la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y proponer soluciones. Reafirmaron, además, que la industria es un pilar del desarrollo nacional porque genera empleo de calidad, impulsa la innovación, agrega valor a la producción y fortalece las economías regionales. Por eso, afirmaron, merece ser escuchada con respeto, más allá de las diferencias existentes.
En el comunicado, los industriales remarcaron que las diferencias de ideas, programas de gobierno o modelos económicos son propias de una democracia plural. Sin embargo, advirtieron que el agravio, la descalificación personal y el insulto no pueden convertirse en un método de construcción política ni en una forma de ejercer el gobierno. “Quienes ocupan las más altas responsabilidades institucionales tienen el deber de contribuir al fortalecimiento de una convivencia democrática basada en el respeto, la prudencia y la responsabilidad”, señalaron.
“La inversión, la producción, el empleo y el desarrollo requieren reglas claras, diálogo permanente y vínculos institucionales sólidos, tanto en el plano interno como en el internacional”, afirmaron. Las entidades empresarias, agregaron, tienen la responsabilidad de promover un clima de previsibilidad, confianza y respeto. “Desde FISFE reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, la libertad de expresión, el diálogo democrático y el respeto como pilares indispensables para construir una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos”, concluyeron.
Es la segunda vez en los últimos diez días que los industriales santafesinos responden a declaraciones de autoridades nacionales: primero, del presidente, y ahora, del ministro de Economía. A fines de julio, habían manifestado su profunda preocupación por las “reiteradas descalificaciones personales y agravios” del presidente hacia dirigentes políticos, empresarios y mandatarios extranjeros, entre ellos el ex secretario de Industria y ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Tensión diplomática con Brasil
En ese contexto, las expresiones dirigidas a Lula —a quien llamó “ladrón”, “corrupto” y “basura socialista” durante un acto de campaña de Flavio Bolsonaro, y luego ratificó en una entrevista televisiva— derivaron en uno de los incidentes diplomáticos más graves en décadas entre ambos países. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, expulsó al embajador argentino y redujo el nivel de las relaciones diplomáticas al de encargados de negocios.