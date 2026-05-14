Según el INDEC

La inflación de abril fue del 2,6% y llegó al 12,3% en el acumulado anual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al cuarto mes del 2026. Volvió a decrecer tras superar el umbral de los tres puntos en marzo y registrar subas durante diez meses consecutivos.