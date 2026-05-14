La inflación de abril en la Argentina fue del 2,6%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación de abril fue del 2,6% y llegó al 12,3% en el acumulado anual
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al cuarto mes del 2026. Volvió a decrecer tras superar el umbral de los tres puntos en marzo y registrar subas durante diez meses consecutivos.
Fue el cuarto dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro anual acumula un total de 12,3% en el primer trimestre del año, superando lo contemplado en la Ley de Presupuesto (10,1%).
En el antecedente inmediato, la inflación había alcanzado en el primer trimestre del año 9,4%, con el agregado institucional por la renuncia de Marco Lavagna por la suspensión de la nueva medición, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, ahora bajo la conducción de Pedro Lines.
Con esta cifra, tras superar el umbral de los tres puntos en marzo y registrar subas durante diez meses consecutivos, desde el piso alcanzado en mayo de 2025 (1,5%) que luego fue trepando a 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; 2,9% en enero y febrero y 3,4% en marzo de 2026.
En la comparación interanual, el IPC de abril fue del 32,4%, registrando un rebote tras las bajas que se fueron dando por arrastre a mediados del año pasado. En mayo había sido del 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre, 31,4% en noviembre; 31,5% en diciembre; enero en 32,4%, febrero en 33,1% y marzo 32,6%.
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