Consumo de combustible a la baja

Las ventas de nafta y gasoil en julio cayeron un 6,4% interanual

Durante el séptimo mes del año, 21 jurisdicciones experimentaron una disminución en el consumo de nafta y gasoil. Tucumán, Jujuy y Misiones lideran las bajas, mientras Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe destacan por su volumen de ventas.