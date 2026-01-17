#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Oportunidad para exportaciones agroindustriales

Las Bolsas de Comercio y Cereales del país celebran la firma del acuerdo Mercosur-UE

Los mercados del viejo continente eliminarán totalmente sus aranceles para el 84% de los productos agroindustriales y otorgarán preferencias parciales o cuotas para el 15,5% restante.

Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandu Orsi. REUTERS/Cesar OlmedoUrsula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandu Orsi. REUTERS/Cesar Olmedo
Seguinos en
Por: 

Las Bolsas de Comercio y Cereales del país celebran la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea”. Así titularon su declaración las entidades representativas de los sectores agroindustriales del país, tras la firma del entendimiento entre los cancilleres latinoamericanos y la presidente de la Comsión Europea, Ursula Von der Leyen.

“La concreción del entendimiento entre ambos bloques constituye un hito relevante para la inserción internacional de la Argentina y abre un marco de previsibilidad y oportunidades para el desarrollo de las cadenas productivas y agroindustriales”, señalaron las entidades productivas, en línea con la posición del gobierno de Javier Milei, quen estuvo presente en la cita en Asunción del Paraguay.

Argentina's President Javier Milei speaks, on the day authorities of the European Union and the South American bloc Mercosur sign a free trade agreement, ending more than 25 years of negotiations, in Asuncion, Paraguay, January 17, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoMilei, a favor de más apertura en los mercados. REUTER

“Las Bolsas de Comercio y Cereales del país destacan la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea por parte de los presidentes de los países miembros”. Estuvieron presente Santiago Peña, residente de Paraguay (anfitrión y presidente pro témpore del bloque); Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Paz: Presidente de Bolivia ( en fase de adhesión) y José Raúl Mulino de Panamá.

Las entidades argentinas destacaronel entendimiento como “un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones”. Firman el comunicado las Bolsas de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Rosario, Córdoba y Santa Fe.

“En este sentido, el acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia”.

Escalar las exportaciones

Señalaron las instituciones que “el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales, en un contexto que, aun con una implementación gradual, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización”.

Por último, “desde las Bolsas de Comercio y Cereales del país se subraya la relevancia que este proceso puede tener para el entramado logístico y portuario del país, cuyo desempeño resulta clave para acompañar una mayor integración del país a los flujos del comercio internacional”. Cabe recordar que Luis Inacio Lula Da Silva no asistió a la ceremonia.

Algunos números

Según el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales de las Bolsas y Ciara/CEC, la UE eliminará totalmente sus aranceles para el 84% de los productos agroindustriales y otorgará preferencias parciales o cuotas para el 15,5% restante.

Los frigoríficos ane el desafío de entrar a mercados que "resisten" las carnes del Mercosur. Los frigoríficos ane el desafío de entrar a mercados que "resisten" las carnes del Mercosur.

En ese 15,5% de los productos con “mayor sensibilidad”, la UE ha establecido contingentes arancelarios con volúmenes específicos para 100.000 toneladas de carne bovina (fresca y congelada), 180.000 toneladas de carne aviar y 25.000 toneladas de carne porcina.

Así sucederá además con 1 millón de toneladas de maíz y sorgo, 650.000 toneladas de etanol, 60.000 toneladas de arroz y 45.000 toneladas de miel. También con 30.000 toneladas de quesos, 10.000 de leche en polvo y 5.000 de fórmulas infantiles.

Todo con un dato relevante: el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo tendrá derecho a utilizar el 100% de estas cuotas hasta que el resto de los socios se incorporen y se distribuya el porcentaje acordado entre ellos.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Acuerdo Mercosur Union Europea
Agricultura
Bolsa de Comercio
Rosario

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro