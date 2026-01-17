Acuerdo histórico: el Mercosur y la Unión Europea sellaron un tratado tras 26 años de negociaciones

Tras más de dos décadas de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo de asociación estratégica que marca un hito en la historia del comercio internacional.
En Asunción, Paraguay, los bloques pactaron la mayor zona de libre comercio mundial; el tratado deberá ahora ser ratificado por parlamentos y enfrenta desafíos políticos y económicos.
El entendimiento, alcanzado en Asunción, Paraguay, busca consolidar una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y abrir una nueva etapa en las relaciones políticas, económicas y comerciales entre ambos bloques.
El tratado es el resultado de un proceso iniciado en 1999, atravesado por cambios de gobierno, crisis económicas, tensiones comerciales y debates ambientales. Su firma representa un consenso político complejo que, pese a las diferencias, logró destrabar uno de los acuerdos más ambiciosos a nivel global.
El acuerdo establece un marco de liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios, con la reducción y eliminación de aranceles en un amplio abanico de productos.
Para los países del Mercosur, el acceso preferencial al mercado europeo abre oportunidades para incrementar exportaciones agrícolas, agroindustriales y, en menor medida, industriales. A su vez, la Unión Europea podrá ampliar su presencia en sectores como el automotriz, farmacéutico, tecnológico y de servicios.
El tratado también apunta a mejorar la previsibilidad para las inversiones, fortalecer las normas de origen y facilitar los procedimientos aduaneros, aspectos clave para dinamizar el intercambio comercial entre regiones con estructuras productivas diferentes.
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo fue la incorporación de compromisos ambientales y laborales. La Unión Europea insistió en incluir garantías vinculadas al desarrollo sostenible, la protección de los bosques y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos laborales.
Desde el Mercosur, los gobiernos destacaron que el acuerdo respeta las soberanías nacionales y no impone restricciones unilaterales, aunque reconocen que la implementación de estas cláusulas será uno de los principales desafíos en el corto y mediano plazo.
Pese a la firma, el acuerdo aún debe ser ratificado por los parlamentos de cada uno de los países miembros. Este proceso podría extenderse en el tiempo y no está exento de obstáculos. En Europa, sectores agrícolas y algunos gobiernos expresaron reparos por el impacto que la competencia sudamericana podría tener sobre los productores locales.
En América del Sur, en tanto, persisten debates sobre la capacidad de las economías regionales para competir en igualdad de condiciones con empresas europeas, especialmente en el ámbito industrial.
Más allá de su dimensión comercial, el acuerdo envía una señal política en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos bélicos y tendencias proteccionistas. Los líderes de ambos bloques coincidieron en destacar la importancia del multilateralismo y la cooperación como herramientas para enfrentar los desafíos globales.
Si logra superar el proceso de ratificación y se implementa de manera efectiva, el acuerdo Mercosur–Unión Europea podría redefinir las relaciones entre Sudamérica y Europa, consolidando una alianza estratégica de largo alcance en el comercio internacional del siglo XXI.