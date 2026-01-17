Ofensiva contra el narco

Escalada de violencia: el gobierno de Noboa envía 10.000 soldados a zonas críticas del país

En medio de cifras récord de homicidios, el gobierno ecuatoriano desplegó 10.000 efectivos militares en provincias clave de la costa para enfrentar a organizaciones narcotraficantes, en una ofensiva sin precedentes contra la criminalidad que golpea al país.