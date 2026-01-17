#HOY:

Escalada de violencia: el gobierno de Noboa envía 10.000 soldados a zonas críticas del país

En medio de cifras récord de homicidios, el gobierno ecuatoriano desplegó 10.000 efectivos militares en provincias clave de la costa para enfrentar a organizaciones narcotraficantes, en una ofensiva sin precedentes contra la criminalidad que golpea al país.

Con fusiles, equipamiento de campaña y tropas de élite, unos 10.000 soldados fueron desplegados este viernes en tres provincias costeras de Ecuador para reforzar la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico.

La medida alcanza a Guayas —cuya capital es Guayaquil—, Manabí y Los Ríos, territorios donde se ha intensificado la disputa entre bandas criminales con nexos con carteles internacionales.

Cientos de efectivos de fuerzas especiales arribaron al aeropuerto de Guayaquil para “reforzar los operativos de seguridad”, según confirmó el general Mario Bedoya, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

(260116) -- GUAYAQUIL, 16 enero, 2026 (Xinhua) -- Elementos de las Fuerzas Armadas de Ecuador permanecen en formación tras su llegada en aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana como parte del despliegue masivo de militares en una nueva ofensiva contra la delincuencia organizada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el 16 de enero de 2026. El Gobierno de Ecuador anunció el jueves el despliegue masivo de cerca de 10.000 militares en las provincias costeras del Guayas, Los Ríos y Manabí, como parte de una nueva fase ofensiva contra la delincuencia organizada, informó el Ministerio de Defensa Nacional. (Xinhua/Ricardo Landeta) (rl) (jg) (da) (vf)Ecuador refuerza la ofensiva contra el narco: 10.000 militares desplegados en la costa. Credito: REUTERS/Cesar Munoz

El operativo también incluyó el envío de tropas a Manta, principal puerto pesquero del país, señalado por las autoridades como un foco crítico por sus altos índices de violencia.

Crisis de seguridad y reacción del Gobierno

Ecuador, que hasta hace poco más de una década era considerado uno de los países más tranquilos de la región, atraviesa hoy una grave crisis de seguridad.

De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en 2025 se convirtió en el país más violento de América Latina, con una tasa de 52 asesinatos cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un homicidio por hora.

Frente a este escenario, el presidente Daniel Noboa suspendió sus vacaciones y mantuvo reuniones de urgencia, a puertas cerradas, con ministros del área de seguridad y las cúpulas militares y policiales en la sede presidencial. Mientras tanto, el centro histórico de Quito permanece bajo fuerte vigilancia.

Despliegue masivo en zonas dominadas por el narco

El Ministerio de Defensa endureció el tono del mensaje oficial: “La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad”, señaló en un comunicado.

En esa línea, el titular de la cartera, Gian Carlo Loffredo, ordenó que el alto mando militar opere por tiempo indefinido desde Guayaquil y dispuso inspecciones permanentes en los puertos marítimos, considerados puntos estratégicos para el tráfico de drogas.

Ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador se ha convertido en un corredor clave del narcotráfico internacional, un factor central en la escalada de violencia que el Gobierno busca contener con una política de seguridad de “mano dura”.

