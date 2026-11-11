La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo un efecto que fue más allá de las celebraciones religiosas. Las misas y actividades convocaron a multitudes en distintos puntos del país y, al mismo tiempo, los feriados impulsaron viajes de corta duración, escapadas recreativas y desplazamientos entre provincias. El movimiento se reflejó en hoteles, restaurantes, comercios, terminales de ómnibus y rutas.
La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Argentina
El relevamiento de CAME registró millones de visitantes en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de un movimiento importante en destinos recreativos. Santa Fe recibió más de 112.000 visitantes y registró un impacto económico de $20.000 millones.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad turística combinó dos dinámicas: por un lado, las peregrinaciones hacia los principales escenarios de la visita papal y, por otro, los viajes de quienes aprovecharon los días de descanso para recorrer destinos de playa, sierras y ciudades.
La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján fueron los principales epicentros de las celebraciones. Sin embargo, el impacto se extendió a otras localidades y tuvo resultados diferentes según la región, la duración de las estadías y la cantidad de visitantes que eligieron alojarse.
Principales destinos de la visita papal
La Ciudad de Buenos Aires concentró una de las convocatorias más numerosas. La misa del lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles reunió a 2,5 millones de personas, según los datos incluidos en el informe. Entre el 6 y el 10 de noviembre, la Ciudad recibió 1,24 millones de visitantes.
De ese total, 242.000 fueron turistas que pernoctaron: 165.000 nacionales y 77.000 internacionales. Cerca de un millón fueron excursionistas, es decir, personas que llegaron para participar de las actividades y regresaron sin pasar la noche en la ciudad.
El impacto económico estimado superó los 88 millones de dólares y la ocupación hotelera promedió el 75%. La oferta turística incluyó visitas guiadas gratuitas por los circuitos papales de Monserrat y Flores, recorridos vinculados con Mama Antula y propuestas de turismo histórico y religioso.
La actividad también alcanzó al sector gastronómico. Alrededor de 90 restaurantes, bares y locales participaron de la iniciativa “Menú Papa León”, con descuentos y promociones especiales. Además, se instalaron más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks en siete puntos cercanos al Monumento de los Españoles.
En Córdoba, la misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la capital provincial rondó el 60%, aunque algunos establecimientos, especialmente los de alta gama, alcanzaron el 100%.
El movimiento también se reflejó en el transporte. La Terminal de Ómnibus triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con otros feriados de alta demanda. Llegaron contingentes de Chile, Paraguay, Brasil y Perú, además de viajeros de distintas provincias argentinas, entre ellas Santa Fe.
En Luján, donde el Papa celebró la misa del miércoles 11, la ocupación hotelera previa superó el 90%, según datos municipales. Las búsquedas de alojamiento crecieron más del 1.800% interanual en Booking y más del 500% en Airbnb.
Las escapadas también impulsaron el movimiento turístico
El efecto de los feriados no se limitó a las peregrinaciones. Muchos viajeros aprovecharon el descanso para realizar escapadas recreativas, principalmente hacia destinos cercanos a los grandes centros urbanos. En ese segmento, la Costa Atlántica bonaerense fue uno de los puntos con mejores resultados.
Mar del Plata superó el 75% de ocupación y registró uno de los movimientos más importantes del año fuera de la temporada alta. La actividad estuvo acompañada por una agenda de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas, entre ellas el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y distintos espectáculos musicales.
En Villa Gesell, la ocupación alcanzó el 65% en la ciudad cabecera. Las localidades del sur tuvieron un desempeño superior: Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul al 80% y Las Gaviotas al 76%.
También hubo resultados destacados en el interior bonaerense. Chascomús alcanzó el 98% de ocupación, mientras que Tandil tuvo un movimiento importante impulsado por el Festival Chacinar.
En otras regiones, los números fueron dispares. Bariloche superó el 55% de ocupación, con una presencia importante de visitantes de cercanía. En Misiones se registraron más de 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones, aunque con diferencias entre localidades: Puerto Iguazú llegó al 70% de ocupación y El Soberbio al 29%.
El informe mostró que los feriados favorecieron principalmente las estadías cortas, las reservas de último momento y los viajes de cercanía. En buena parte del interior, los desplazamientos se concentraron entre el sábado y el lunes, mientras que una proporción importante de quienes participaron de las celebraciones religiosas viajó y regresó en el día.
Santa Fe recibió más de 112.000 visitantes
Entre las provincias que ya habían cerrado sus relevamientos, Santa Fe encabezó los resultados económicos. De acuerdo con los datos de CAME, recibió más de 112.000 visitantes y registró un impacto de $20.000 millones, con una ocupación superior al 69%.
Además, unas 600.000 personas participaron de alrededor de 50 actividades. Entre los principales convocantes estuvieron la Fiesta de Colectividades y la presentación de Ronnie Wood en Rosario.
El balance provincial se ubicó por encima de los registros informados por otras jurisdicciones. Neuquén recibió más de 20.000 turistas y superó los $8.000 millones de impacto económico directo. Jujuy contabilizó 16.199 turistas, 30.248 pernoctaciones y un impacto de $4.599 millones. En San Luis, la ocupación llegó al 62,7% y el impacto económico fue de $1.799 millones.
El movimiento no se concentró únicamente en los alojamientos. El transporte, la gastronomía y el comercio también recibieron parte de la demanda, incluso en lugares donde las estadías fueron breves. El Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, por ejemplo, duplicó su tránsito habitual durante la mañana del sábado: ingresaron 4.200 vehículos a Entre Ríos entre la medianoche y las 13, frente a los 2.000 habituales.
Un movimiento que también se reflejó en el transporte y los servicios
La dimensión de las celebraciones exigió una organización especial para trasladar a los peregrinos y atender a quienes participaron de las actividades. Hacia Luján, el ferrocarril Sarmiento incorporó 42 trenes especiales desde Moreno: 29 durante el martes y otros 13 en la madrugada del miércoles.
También se distribuyeron 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios y se organizaron micros para trasladar a unos 4.000 participantes desde la Ciudad de Buenos Aires.
El informe estimó que casi 50.000 personas trabajaron en los operativos vinculados con la visita, entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios. En ocho días, además, se prepararon 100.000 raciones de comida: 65.000 almuerzos y 35.000 cenas.
La visita también generó movimiento comercial. Los productos de merchandising vinculados con el Papa tuvieron precios que fueron desde los $3.790 hasta los $19.000, mientras que los buzos oficiales llegaron a los $70.000.
El balance de CAME muestra que el acontecimiento religioso funcionó como motor de desplazamientos y consumo en distintos puntos de la Argentina. Las grandes concentraciones convivieron con escapadas de pocos días y viajes de cercanía. Aunque los resultados fueron desiguales entre destinos, el movimiento alcanzó a diferentes actividades y dejó un impacto que trascendió los lugares donde se celebraron las misas.