Actividad sin reacción

La UIA le expresó a Caputo sus preocupaciones por la “demora en la reactivación”

La cúpula de la entidad describió el panorama del sector y propuso medidas para fomentar la actividad. Plantearon la posibilidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para la baja de impuestos para la industria. Volverán a reunirse en los próximos 60 días.