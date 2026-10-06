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Etapa III

Red Federal de Concesiones: ocho empresas toman posesión de 3.900 kilómetros de rutas clave

El nuevo esquema de concesión vial elimina subsidios estatales y delega el mantenimiento integral en empresas privadas para mejorar corredores clave del país.

La etapa abarca rutas con un alto volumen de tránsito comercial e interurbano, tales como las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34 en el área central, así como las trazas 12 y 18 en el sector mesopotámico y de conexión litoral. Foto: Mauricio Garín.La etapa abarca rutas con un alto volumen de tránsito comercial e interurbano, tales como las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34 en el área central, así como las trazas 12 y 18 en el sector mesopotámico y de conexión litoral. Foto: Mauricio Garín.
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La gestión privada asumirá formalmente el mantenimiento y la administración de corredores viales clave en el centro, noroeste y noreste del país a partir del miércoles 7 de octubre. La firma de contratos con los nuevos operadores concluyó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con un esquema que elimina aportes del Tesoro Nacional e integra rutas estratégicas para Santa Fe y la región.

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Transferencia de tramos y operadores adjudicados

Vialidad Nacional concretó la firma de contratos de concesión para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, abarcando ocho tramos viales. El traspaso formal de la administración, explotación y mantenimiento a las compañías privadas seleccionadas comenzará de manera efectiva desde las cero horas del miércoles 7 de octubre.

Vialidad Nacional concretó la firma de contratos de concesión para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, abarcando ocho tramos viales.Vialidad Nacional concretó la firma de contratos de concesión para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, abarcando ocho tramos viales.

Dentro de la distribución operativa establecida por la autoridad vial nacional, las asignaciones para la toma de posesión quedaron compuestas de la siguiente manera:

  • Tramo Centro: COVICEN S.A.
  • Tramo Centro Norte: AUTOVÍA AL NORTE S.A.U.
  • Tramo Noroeste: AUTOVÍA DEL NOA S.A.
  • Tramo Litoral: CORREDOR LITORAL S.A.
  • Tramo Noreste: CAMINO SELVA S.A.
  • Tramo Mesopotámico: MESOPOTÁMICO S.A.
  • Tramo Chaco - Santa Fe: VÍAS DEL PARANÁ MEDIO S.A.
  • Tramo Cuyo: CAMINOS DEL ACONCAGUA S.A.
Este mismo trabajo se realizó en la Colectora de Ruta Nacional 9, desde Los Pumas, hasta Avenida Jorge Newbery.La Colectora de Ruta Nacional 9.

Impacto en la infraestructura y conectividad vial

La incorporación de estos más de 3.900 kilómetros bajo la administración de operadores privados busca revitalizar corredores troncales orientados al transporte de cargas, la producción y el flujo turístico regional. La etapa abarca rutas con un alto volumen de tránsito comercial e interurbano, tales como las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34 en el área central, así como las trazas 12 y 18 en el sector mesopotámico y de conexión litoral.

Con este traspaso, la Red Federal de Concesiones consolida más de 9.000 kilómetros operados mediante inversión 100 % privada. Las obligaciones de las concesionarias priorizan la recuperación y conservación de la infraestructura vial, contemplando bacheo, repavimentación, señalización y mantenimiento de banquinas.

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Nuevo modelo de financiamiento sin fondos públicos

El esquema operativo implementado sustituye la modalidad concesionada previa que requería aportes económicos permanentes del Tesoro Nacional. La estructura económica se financia íntegramente a través de la recaudación por tarifa de peaje, debiendo las empresas ejecutar de forma anticipada las obras de puesto a punto de la calzada.

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Vialidad Nacional mantendrá exclusivamente el rol de organismo fiscalizador, controlando de forma periódica los estándares de transitabilidad y los niveles de servicio contractuales impuestos a las empresas. Ante eventuales consultas sobre la operatividad de las rutas, los usuarios mantienen como canal oficial el Centro de Atención al Usuario del organismo nacional.

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