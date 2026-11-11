La actividad de los servicios públicos registró una mejora del 1% en agosto, tanto respecto del mismo mes de 2025 como frente a julio, aunque el resultado general volvió a mostrar diferencias importantes entre los sectores relevados.
Los servicios públicos crecieron 1%, con el correo, transporte y peajes todavía en baja
Mejora interanual y mensual de la actividad durante agosto. La demanda de electricidad, gas y agua impulsó el resultado general, mientras el correo postal acumuló otra fuerte contracción y el transporte de pasajeros continuó retrocediendo.
Según el informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) presentó una variación positiva del 1% en términos desestacionalizados y una tendencia-ciclo prácticamente sin cambios.
El resultado significó una mejora frente a julio, cuando la actividad había aumentado apenas 0,2% interanual y retrocedido 0,2% mensual. Sin embargo, todavía representa un crecimiento moderado respecto del 1,9% registrado en agosto del año pasado.
Las diferencias entre los servicios
El organismo informó que "la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 3,7%" interanual, mientras la recolección de residuos aumentó 2,2% y la telefonía, 1,8%.
El transporte de carga mostró una mejora del 0,4%, pero otros servicios vinculados con la movilidad permanecieron en terreno negativo.
El transporte de pasajeros registró una caída interanual del 3,9%, mientras que los vehículos que abonaron peajes disminuyeron 4,5%.
La mayor contracción correspondió al correo postal, cuya actividad se redujo 22,4% frente a agosto de 2025. El sector ya había mostrado una caída del 23% en julio y acumula resultados interanuales negativos durante todos los meses transcurridos de 2026.
En la comparación mensual desestacionalizada, el panorama fue algo más favorable: electricidad, gas y agua crecieron 2,4%; la recolección de residuos, 3,4%; y el transporte de pasajeros, 0,4%.
También aumentaron el correo postal (3%) y la telefonía (0,4%), mientras los peajes mantuvieron una variación negativa del 0,9%.
El INDEC indicó que la tendencia-ciclo del indicador general tuvo una variación cercana a cero en agosto, después de varios meses de avances y retrocesos de escasa magnitud.