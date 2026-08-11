La actividad de los servicios públicos volvió a crecer frente al año pasado en mayo, aunque perdió terreno respecto de abril y dejó una recuperación atravesada por marcadas diferencias sectoriales.
Los servicios públicos crecieron 2,4% interanual y cayeron 0,3% en mayo
El indicador del INDEC mejoró frente a un año atrás, impulsado por la energía y el transporte de cargas. Sin embargo, retrocedió 0,3% frente a abril en la medición desestacionalizada y mostró fuertes.
El Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) aumentó 2,4% interanual durante mayo, según el informe publicado este martes por el INDEC, y alcanzó el mayor ritmo de crecimiento de los últimos tres meses. Pero la comparación de corto plazo mostró otra fotografía: la serie desestacionalizada cayó 0,3% mensual.
La aparente contradicción surge de comparar referencias diferentes. Mayo quedó claramente por encima del mismo mes de 2025, cuando el índice había registrado un avance de apenas 0,4%, pero se ubicó ligeramente por debajo de abril una vez eliminados los factores estacionales.
La señal más estable quedó en el medio. La serie tendencia-ciclo avanzó 0,2% mensual, la misma magnitud que en abril, y completó cinco meses consecutivos de variaciones positivas durante 2026.
Energía y cargas empujaron el índice
Detrás del crecimiento general hay dos motores claramente diferenciados.
El transporte de cargas registró una suba de 12,4% interanual, la mayor entre los componentes que crecieron. El rubro comprende el movimiento ferroviario de cargas y el servicio regular de aeronavegación comercial.
También tuvo un desempeño destacado la demanda de electricidad, gas y agua, que aumentó 10% frente a mayo del año pasado.
Los dos sectores conservaron además impulso en la comparación mensual desestacionalizada: cargas avanzó 5% y electricidad, gas y agua, 0,2% respecto de abril. La tendencia-ciclo acompañó esa dirección, con incrementos de 1,1% y 0,6%, respectivamente.
Los peajes mostraron un comportamiento mucho más moderado: los vehículos pasantes pagos crecieron 0,3% interanual y 1% respecto del mes previo, mientras su tendencia-ciclo avanzó 0,3%.
La otra mitad del indicador
La mejora agregada no alcanzó a todos los servicios.
El transporte de pasajeros disminuyó 3,7% interanual y profundizó la señal negativa al caer 2% mensual en términos desestacionalizados. Su tendencia-ciclo también retrocedió 0,5%.
La recolección de residuos quedó 5,7% por debajo de mayo de 2025 y sufrió una caída mensual desestacionalizada de 5,1%, aunque su tendencia-ciclo permaneció prácticamente estable, con un avance de 0,1%.
El mayor retroceso interanual ocurrió en el servicio postal. El correo se contrajo 18,7%, cayó 0,9% contra abril y acumuló otra baja de 1,1% en la tendencia-ciclo.
Telefonía quedó del lado positivo, aunque sin grandes movimientos: creció 1,7% interanual, 0,2% mensual desestacionalizado y 0,1% en tendencia-ciclo.
Recuperación dispareja
La trayectoria del nivel general durante 2026 permite dimensionar el cambio. El indicador había comenzado enero con una mejora interanual de 0,5%, cayó 1,3% en febrero y desde marzo volvió a terreno positivo: avanzó 2,3% ese mes, 2% en abril y ahora 2,4% en mayo.
La secuencia dibuja una mejora frente a los bajos niveles de un año atrás, pero el retroceso mensual de mayo obliga a separar recuperación interanual de aceleración corriente.
El propio comportamiento de la tendencia-ciclo ofrece una lectura menos volátil: aumentó 0,2% en enero, 0,3% en febrero y marzo y 0,2% tanto en abril como en mayo. El índice alcanzó así 190,7 puntos, con base 2004=100, frente a 187,7 puntos de mayo de 2025.
El próximo dato deberá mostrar si la baja desestacionalizada de mayo fue apenas una oscilación dentro de esa trayectoria o el primer indicio de que la mejora de los servicios públicos comienza a encontrar un techo.